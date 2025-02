Mai mult de 8 din 10 adolescenți care au TikTok accesează zilnic platforma și au primit conținut politic în perioada alegerilor, conform unui sondaj realizat de World Vision România.

”Peste 84% dintre adolescenții cu vârste între 14 și 19 ani care au cont de TikTok accesează platforma zilnic, iar peste jumătate dintre aceștia (53,4%) accesează platforma de mai mult de patru ori pe zi. În medie, tinerii petrec în jur de două ore jumătate pe platformă, iar deschiderea unui cont se face în jurul vârstei de 13 ani. Mai mult de 4 din 10 tineri (41,6%) nu verifică informația furnizată pe TikTok, iar 1 din 10 tineri și-a pus un diagnostic al unei probleme psihologice în urma vizionării conținutului de pe platformă”, se arată într-un comunicat transmis, marți, de organizație.

World Vision România marchează Ziua Siguranței pe Internet (11 februarie) printr-o campanie de informare a tinerilor, realizată în parteneriat cu TikTok. Campania are la bază trei piloni: empatia față de ceilalți utilizatori, gândirea critică asupra conținutului și menținerea unui echilibru digital în utilizarea platformei.

”În mod concret, TikTok transmite astăzi către toți utilizatorii informații despre instrumentele care le oferă control asupra experienței din platformă. În plus, tinerii din Consiliul Consultativ al Copiilor din World Vision România au lansat, pe contul de TikTok al fundației, o serie de video-uri prin care își propun să transmită informații clare și practice despre cum poate fi utilizat conținutul de pe TikTok în mod responsabil”, menționează World Vision.

Directorul executiv al fundației, Mihaela Nabăr, a subliniat importanța înțelegerii obiceiurilor de consum și a motivelor din spatele acestora, pentru a putea veni cu soluții concrete.

”Este cel de-al doilea an în care TikTok a venit către Fundația World Vision România de Ziua Siguranței pe Internet, pentru ca în parteneriat să putem ajunge la cât mai mulți utilizatori cu informații despre folosirea în siguranță a platformei și a rețelelor sociale, în general. În acest an, parteneriatul a coincis cu lansarea studiului Generația TikTok pe care ne-am dorit să-l realizăm încă din perioada alegerilor. Este evidentă importanța și influența pe care platforma TikTok o are printre adolescenți, 28% dintre ei petrecând mai mult de 3 ore pe platformă, devenind mai degrabă ‘un bun prieten”’, a declarat Mihaela Nabăr.

Conform studiului lansat de World Vision, 8 din 10 tineri (84,2%) accesează platforma TikTok zilnic. Peste jumătate dintre aceștia (53,4%) accesează platforma de mai mult de 4 ori pe zi. Persoanele de gen feminin tind să folosească platforma TikTok mai des decât persoanele de gen masculin.

”Timpul petrecut pe Internet este direct corelat cu frecvența utilizării platformei TikTok: în medie, tinerii petrec 2 ore jumătate pe TikTok pe zi, conform studiului, și peste 5 ore pe Internet, în general. În același timp, tinerii care accesează mai des și petrec mai multe minute pe platformă o consideră ca fiind mai utilă pentru ei”, precizează sursa citată.

Întrebați ce tip de conținut vizualizează frecvent pe platforma TikTok, 79,2% dintre tineri indică divertismentul, 46,3% conținut informațional, 45,7% social, 44,7% educațional, 19,7% politic și 14,8% pagini de știri. Un sfert dintre tineri (25,6%) creează conținut în platformă.

Tinerii urmăresc cel mai mult conturi ale prietenilor și persoanelor apropiate (76,8%), vedete (68,6%), specialiști în anumite domenii (36,7%), oameni politici (15,2%) sau jurnaliști (9,9%).

Conform rezultatelor studiului, nu există diferențe majore între urban – rural pe TikTok. Astfel, platforma este un instrument care ”atenuează diferențele, iar adolescenții din urban și rural au comportamente similare de consum”, explică World Vision Romania.

”Peste 41% dintre tineri nu verifică informațiile pe care le găsesc pe TikTok, însă dintre cei care le verifică 84% caută informații suplimentare pe Google. Peste 43% dintre tineri consideră în mare sau în foarte mare măsură că informația furnizată de TikTok este credibilă. 8 din 10 tineri au primit, în perioada campaniei electorale și ulterior în perioada alegerilor, conținut pe TikTok despre alegeri. Printre sentimentele pe care le aveau când vedeau aceste informații se numără: o treime s-au simțit informați (33,8%), aproape un sfert s-au simțit amuzați (23,6%), 2 din 10 adolescenți s-au simțit confuzi (19,6%), iar 1 din 7 tineri s-au simțit revoltați (14,2%). Mai mult de un sfert (27%) au distribuit mai departe conținut politic în perioada alegerilor”, reiese din sondaj.

De asemenea, 1 din 10 tineri și-a pus un diagnostic al unei probleme psihologice (depresie, autism, ADHD) în urma vizualizării de conținut pe TikTok, iar 6 din 10 tineri (61,2%) consideră că TikTok poate oferi sfaturi psihologice ”viabile, utile”.

Dintre tinerii care s-au ”autodiagnosticat” cu o problemă psihologică pe TikTok, 7,8% au urmat un tratament pentru această afecțiune, recomandat de platformă, mai puțin de 1% din totalul respondenților.

Chestionarul s-a realizat pe un eșantion de 1.178 de respondenți, cu vârste cuprinse între 14 și 19 ani (cu o vârstă medie de 16,4 ani). Baza a fost ponderată pe categoriile de gen și mediu de rezidență conform INS. Sondajul are o marjă de eroare de +/-3% pentru un interval de încredere de 95%, informează World Vision Romania. AGERPRES