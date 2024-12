Ziua internaţională împotriva corupţiei a fost instituită de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) la 31 octombrie 2003 şi este sărbătorită anual la 9 decembrie, conform site-ului https://www.un.org/en/observances/anti-corruption-day.

La 31 octombrie 2003, Adunarea Generală a adoptat Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei şi a cerut secretarului general să desemneze Oficiul Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Crimă (UNODC) ca secretariat pentru Conferinţa Statelor Părţi a Convenţiei (Rezoluţia 58/4). De atunci, 190 de părţi s-au angajat să respecte obligaţiile anticorupţie ale Convenţiei, arătând recunoaşterea aproape universală a importanţei bunei guvernări, a răspunderii şi a angajamentului politic. De asemenea, Adunarea a desemnat ziua de 9 decembrie drept Zi internaţională anticorupţie, pentru a creşte gradul de conştientizare cu privire la corupţie şi la rolul Convenţiei în combaterea şi prevenirea acesteia. Convenţia a intrat în vigoare în decembrie 2005.

Potrivit site-ului ONU, www.un.org, corupţia este un fenomen social, politic şi economic complex care afectează toate ţările şi subminează instituţiile democratice, încetineşte dezvoltarea economică şi contribuie la instabilitatea guvernamentală.

Lumea se confruntă în prezent cu unele dintre cele mai mari provocări din mai multe generaţii, provocări care ameninţă prosperitatea şi stabilitatea pe tot globul. Corupţia atacă fundaţia instituţiilor democratice prin distorsionarea proceselor electorale, pervertirea statului de drept şi crearea de mlaştini birocratice, al căror singur motiv de existenţă este mita. Dezvoltarea economică este încetinită, deoarece investiţiile străine directe sunt descurajate, iar întreprinderilor mici din ţară deseori le este imposibil să depăşească „costurile de pornire” necesare, din cauza corupţiei.

Prevenirea corupţiei, promovarea transparenţei şi consolidarea instituţiilor sunt esenţiale, dacă se doreşte îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Obiectivele de dezvoltare durabilă.

Tema din 2024 a zilei este „Uniting with Youth Against Corruption: Shaping Tomorrow’s Integrity”, prin care se vrea să se sublinieze că tinerii au vise şi aspiraţii, dar corupţia erodează structura societăţii şi îi privează de oportunităţi educaţionale, perspective de angajare, angajare în viaţa publică, succes în sport şi acces la asistenţă medicală şi alte servicii esenţiale. În acest context, cu 1,8 miliarde de tineri în lume, combaterea corupţiei este vitală pentru viitorul a aproape un sfert din populaţia globală. În plus, în timp ce tinerii sunt afectaţi în mod semnificativ de corupţie, ei au şi potenţialul de a deveni agenţi puternici ai schimbării în lupta pentru un viitor integru. Promovând integritatea şi comportamentul etic în cercurile lor sociale şi provocând corupţia la scară mică la nivel de comunitate, tinerii pot conduce la schimbări semnificative, se arată pe site-ul https://www.unodc.org/.

Tinerii pot, de asemenea, dezvolta soluţii inovatoare pentru a aborda corupţia la scară globală. Tinerii pricepuţi la tehnologie pot folosi tehnologii precum blockchain, AI, platforme online, social media şi aplicaţii inovatoare pentru a spori transparenţa, a creşte accesul la informaţii şi a crea instrumente care facilitează raportarea anonimă a practicilor corupte, mai arată organizatorii cu privire la tema din 2024.

Nu în ultimul rând, Campania pentru Ziua Internaţională Anticorupţie 2024-2025 se concentrează pe rolul pe care tinerii gardieni ai integrităţii îl joacă în calitate de avocaţi, crescând gradul de conştientizare cu privire la corupţie şi impactul acesteia asupra comunităţilor lor. Aceştia vor participa activ la discuţii, vor împărtăşi experienţele lor şi vor propune soluţii inovatoare pentru combaterea corupţiei. Campania va amplifica vocile liderilor integri de mâine, permiţându-le să-şi exprime preocupările şi aspiraţiile, cu speranţa că apelurile lor vor fi ascultate şi luate în considerare, informează site-ul www.un.org.

Indicele de percepţie a corupţiei (IPC) pe 2023, publicat la 30 ianuarie 2024, calculat anual de organizaţia neguvernamentală pentru drepturile omului Transparency International, arată că majoritatea ţărilor au progresat puţin spre deloc în ceea ce priveşte combaterea corupţiei din sectorul public. Media globală a IPC rămâne neschimbată, la 43, pentru al 12-lea an consecutiv, peste două treimi din ţările evaluate având scoruri sub 50 de puncte. Fapt care indică serioase probleme de corupţie. Indicele de percepţie a corupţiei evaluează 180 de ţări şi teritorii în funcţie de percepţia asupra corupţiei din sectorul public, pe o scală de la zero (foarte corupt) la 100 (fără corupţie). Danemarca (90) se afla, în 2023, în vârful clasamentului pentru al şaselea an consecutiv, informează site-ul https://www.transparency.org.ro/.

