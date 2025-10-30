Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Timișoara au intervenit, joi, pe DJ 591, în comuna Sânmihaiu Român, în urma unui accident rutier în care au fost implicate două autoturisme și o betonieră.

La locul evenimentului au fost trimise o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanță SAJ, pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor și acordarea primului ajutor medical.

Potrivit IPJ Timiș, un bărbat de 59 de ani, aflat la volanul unei autoutilitare, a condus pe DJ 591 dinspre Utvin spre Sânmihaiu German. La un moment dat a intrat în coliziune cu un autoturism care circula regulamentar în fața sa, condus de un bărbat de 50 de ani.

În urma impactului, autoturismul condus de bărbatul de 50 de ani a fost proiectat într-un alt autoturism, aflat tot în fața sa, condus de un bărbat de 80 de ani.

Bărbatul de 50 de ani a fost rănit ușor și a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

