Sâmbătă dimineață, traficul rutier este intens pe sensul de ieșire din țară, pe DN 5, în direcția Giurgiu – Ruse, din cauza lucrărilor de reparații efectuate de partea bulgară la Podul Prieteniei.

„Sunt valori de trafic ridicate şi pe DN 5D, la intersecţia cu DN 5”, a transmis Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Situaţia este generată de lucrările de reparaţii de pe tronsonul bulgar al Podului Prieteniei, motiv pentru care circulaţia rutieră se desfăşoară alternativ, pe o singură bandă, fiind dirijată prin: semaforizar.

Pentru evitarea blocajelor şi reducerea timpului de aşteptare, poliţiştii recomandă planificarea atentă a călătoriilor şi utilizarea următoarelor rute alternative: judeţul Dolj – Punctul de trecere Calafat; judeţul Teleorman – Punctele de trecere Zimnicea şi Turnu Măgurele; judeţul Călăraşi – Punctul de trecere Călăraşi; judeţul Constanţa – Punctele de trecere Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipniţa şi Dobromir.

Puteți verifica AICI timpii de așteptare în punctele de frontieră.