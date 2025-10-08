Ajutoarele sociale nu mai acoperă cheltuielile de zi cu zi după valul de scumpiri din ultimele luni. Românii aflați în situații vulnerabile spun că banii primiți de la stat sunt insuficienți, în condițiile în care alimentele, medicamentele și utilitățile se scumpesc continuu.

Cei mai afectați sunt pensionarii, care trăiesc la limită chiar și cu sprijinul acordat de Guvern. Sumele ajung la doar 400 de lei, însă majorarea promisă a fost amânată din lipsa fondurilor. Mulți bătrâni recunosc că se împrumută de la vecini pentru a-și cumpăra strictul necesar.

Un milion de români primesc în prezent acest ajutor social – pensionari, persoane cu handicap și familii cu venituri foarte mici. Totuși, oamenii spun că banii dispar imediat ce îi încasează.

Statul a încărcat pe cardurile sociale și suma de 125 de lei, dar beneficiarii recunosc că nici aceasta nu le acoperă cheltuielile. Mulți declară că trăiesc de pe o zi pe alta și că sprijinul primit este doar o picătură într-un ocean de nevoi.

Nemulțumirea crește, iar românii vulnerabili simt că ajutoarele nu se resimt în buzunar, mai ales când facturile și prețurile din magazine cresc de la o lună la alta.