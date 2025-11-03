Alexander Soros, fiul miliardarului George Soros, a fost recent prezent la Palatul Elysee, unde a fost surprins alături de președintele Franței, Emmanuel Macron. Fotografiile postate pe pagina sa de socializare arată întâlnirile și discuțiile avute în cadrul acestei vizite.

„Seara de săptămâna trecută de la Élysée — vă mulțumesc, domnule președinte Macron, pentru încă o întâlnire minunată la @parisipeaceforum”, a scris Alexander Soros.

Întâlniri cu lideri din regiunea balcanică

În imaginile publicate apare și premierul Albaniei, Edi Rama, semnalând faptul că Alexander Soros a avut discuții și cu lideri din regiunea balcanică. Participarea sa la astfel de întâlniri subliniază implicarea sa în activități cu caracter internațional.

Continuarea activităților tatălui său

Alexander Soros pare să urmeze direcția trasată de George Soros, implicându-se în afaceri și inițiative internaționale. Postările și fotografiile recente indică faptul că tânărul miliardar își construiește prezența pe scena globală prin contacte directe cu lideri politici și instituții internaționale.