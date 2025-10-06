Surprinși de o furtună de zăpadă pe versanții tibetani ai Muntelui Everest, peste 200 de alpiniști așteaptă să fie salvați.

Alte aproape 350 de persoane au fost duse în siguranță de echipele de salvare, relatează BBC News, care citează presa chineză.

Ninsoarea abundentă a surprins sute de turiști care făceau drumeții în valea tibetană ce duce spre fața estică a Muntelui Everest, la sfârșitul săptămânii, chiar la începutul unei vacanțe naționale de 8 zile în China.

Zona este populară printre turiști, mai ales în perioada cunoscută drept “Săptămâna de Aur”.

Postările de pe rețelele sociale arată corturi îngropate sub zăpadă, într-o ninsoare neobișnuit de puternică pentru această perioadă a anului, în timp ce salvatorii au ghidat grupurile de turiști prin viscol, ocolind poteci și drumuri blocate.