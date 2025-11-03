Anca Alexandrescu, candidatul oficial al AUR la alegerile pentru Primăria Capitalei, a explicat în discursul de luni seară că a decis să candideze pentru a face ”ceea ce își dorește domnul Călin Georgescu: să distrugem sistemul”.

Redăm mai jos declarațiile Ancă Alexandrescu după anunțul oficial al conducerii partidului AUR.

”Eu sunt Anca și împreună o să câștigăm Bucureștiul. Eu sunt Anca și împreună o să le dăm lovitura de grație acolo unde îi doare cel mai tare, în statul paralel. Eu sunt Anca și voi pune Bucureștiul pe primul loc.

Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru votul în unanimitate, tuturor specialiștilor din AUR, care au scris programul într-un timp foarte scurt. Sunt foarte mulți deranjați de candidatura mea, e o tulburare la nivelul partidelor pentru că vrem să facem ceea ce își dorește domnul Călin Georgescu: să distrugem sistemul.

Va trebui să nu mai stați în fața TV-ului și să faceți ceva pentru a schimba sistemul. Asta facem noi astăzi prin această candidatură: voi fi trup și suflet și 100% vom pune Bucureștiul pe primul loc. Astăzi este pe primul loc la cele mai rele lucruri. USR-ul s-a pesedizat, PSD-ul s-a userizat.

Nu voi avea afișe uriașe, voi vorbi cu oamenii. Voi fi în stradă alături de bucureșteni începând din această săptămână si vom învinge, sunt sigură!”

GEORGE SIMION: „ALEGEREA AUR PENTRU O CANDIDATURĂ CU ȘANSE LA PRIMĂRIA CAPITALEI ESTE ANCA ALEXANDRESCU” – LIVE TEXT

Sursa: Realitatea din AUR