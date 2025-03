După ce un post de televiziune a lansat atacuri în rafală la adresa Ancăi Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a demontat pe rând toate aceste acuzații și a dezvăluit motivul pentru care jurnaliștii postului respectiv au ales să atace cea mai importantă voce împotriva lui Victor Ponta.

„De fapt au făcut o amestecătură. M-au acuzat că de ce nu am dat în judecată dacă nu era adevărat. Nu are nicio legătură cu cartea respectivă. Cartea a apărut în 2013 atunci mai mulți jurnaliști, inclusiv Mircea Marian au postat și au interpretat acel citat ca fiind vorba despre Dan Andronic și, implicit, despre mine. Așa că nu are nicio legătură ce a dat RTV cu ceea ce este în realitate.

În al doilea rând, această chestiune cu Ada Genaru a postat-o pe pagina sa de socializare celebra Raisa, a doua zi după ce am dat-o afară din platou de la Culisele Statului Paralel, după ce am demascat-o că avea misiune de compromitere. Deci, au făcut un mix între niște informații, cu totul și cu totul forțat, pentru că numele meu nu apare cu subiect și predicat în cartea respectivă, poate fi vorba despre oricine. Nici măcar nu este dat numele personajului Piticu, trebuie să citești toată cartea ca să îți dai seama cine este piticul respectiv.

Sigur că ei au făcut o forțare, eu am să-i dau în judecată, bineînțeles, în primul rând pentru că nu mi-au cerut punct de vedere. A doua zi după ce i-am amenințat, au încercat să mă sune și m-au înregistrat pentru că eu le-am spus așa: Trebuia să mă contactați ieri, nu după mizeria pe care ați făcut-o ieri. Acum ne vedem la CNA și în instanță. Altceva nu mai am ce să discut cu ei.

Este clar o acțiune de compromat, dar eu am făcut un apel public la Dan Andronic, în cazul în care domnul Ciutacu este un jurnalist corect, să pună mâna și să dea citatul exact cum este în carte și întâi să-l invite pe domnul Dan Andronic în platou să spună dacă este vorba despre el și dacă într-adevăr a fost folosit de unchiul său pentru așa ceva. Apoi să vină să spună dacă eu am avut o calitate. Deci cel care este indicat în carte interpretează jurnaliștii în 2015 că ar fi vorba de Dan Andronic, de aici concluzia că ar fi vorba despre mine, eu fiind căsătorită cu Dan Andronic la 20 și ceva de ani.

El și-a asumat public acest atac, l-a continuat și pe TikTok, un atac josnic de la un bărbat la o femeie, dincolo de orice alt lucru. Bineînțeles că am să-i dau în judecată, o să câștig în orice instanță, pentru că eu pot să pun la dispoziția oricui, și la dispoziția instanței, și a CNA-ului, cartea respectivă, va vedea toată lumea că nu există numele meu în acea carte. Nici măcar nu am știut că face referire la mine. Spune de soția unui director de presă, director de presă care au mai fost consilieri pe la n politicieni, au fost mulți. Unii jurnaliști au interpretat că este vorba de Dan Andronic și de mine. Îl invit public pe Dan Andronic și Victor Ciutacu să ia cartea, să vină cu ea în platou, și atunci, după ce vor cita din carte și vor vedea că ceea ce am publicat eu este real și nu are nicio legătură cu numele meu, atunci să-și prezinte scuzele public. Dar e prea târziu, după ce m-au făcut albie de porci, după ce m-au făcut trădătoare, după ce m-au făcut în toate felurile, nici măcar nu au avut bunul simț să mă sune. M-au sunat a doua zi în bătaie de joc, după ce toată ziua și a doua zi doamna Simona Gheorghe, Gherghe sau cum o cheamă, tot prezentă că au probe cu mine, înregistrări, nu au dat absolut nimic. În afară de faptul că au dat aceste minciuni, toată ziua au dat titluri înșelătoare, jignitoare la adresa mea.

Este un atac, de fapt, pentru Victor Ponta. Vor să mă decredibilizeze pe mine pentru că eu sunt o voce importantă împotriva lui Victor Ponta. Am fost cea care a dezvăluit legăturile lui Ponta cu Statul Paralel, cu Dîncu, cu Coldea, cu toată gașca respectivă și cum se comporta, și cum primea ordine de la Statul Paralel. Scopul acestei găști formate din Sebastian Ghiță, Victor Ciutacu, Dan Andronic, sufrageristul Dan Andronic, Gabriel Oprea, este de a-l băga pe Victor Ponta în turul doi. Despre asta este vorba. Să ia din voturile suveraniștilor. De altfel, ați văzut foarte clar, RTV în prima fază a fost de partea domnului Georgescu. Apoi brusc, după al doilea tur de scrutin anulat, s-au întors împotriva domnului Georgescu. Efectiv l-au răstignit, așa cum au făcut și cu doamna Cristela Georgescu, așa cum au făcut și cu votanții domnului Georgescu, ultimul epitet pe care l-a folosit Victor Ciutacu împotriva votanților a fost că sunt euglene verzi. Aș putea să continui cu foarte multe jigniri pe care le-au făcut, asta e stilul lor. Îmi pare foarte rău pentru cei care au ascultat și au dat girul lor acestor „dezvăluiri” și m-au acuzat. Într-o zi o să câștig în instanță și am să-mi apăr onoarea.

Nu este vorba despre mine aici, este vorba despre o acțiune mârșavă de distrugere a valului suveranist, de separare a oamenilor și de împărțire a lor, în special înspre direcționarea lor către Victor Ponta, pentru că la pachet cu mine ieri au continuat atacurile și la adresa lui George Simion. Au încercat să creeze impresia că este un tandem între mine și George Simion, că am pus la cale distrugerea și înlăturarea lui Călin Georgescu, ca și cum eu și George Simion am putut să controlăm Biroul Electoral Central și Curtea Constituțională și tot statul român care a dat această lovitură de stat”, a spus Anca Alexandrescu într-o intervenție la Realitatea Plus.