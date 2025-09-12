ANM a emis o atenționare meteo cod galben de ploi și vânt valabilă pentru mai multe județe din jumătatea de est a țării.

(ANM) anunță intervalul 12 septembrie, ora 10 – 13 septembrie, ora 02, cu perioade de ploi care vor avea și caracter de aversă, în special în jumătatea de est a țării și în zonele montane. Izolat vor fi descărcări electrice, iar cantitățile de apă vor fi de 15–20 l/mp și izolat peste 30 l/mp.

Totodată, COD GALBEN este emis pentru 12 septembrie, ora 10 – 22, pentru nordul Munteniei, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei, unde averse însemnate cantitativ, izolat însoțite de descărcări electrice, vor aduce cantități de 25–30 l/mp și izolat peste 40 l/mp.

ANM precizează că în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor, mesajul va fi actualizat și pot fi emise avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).