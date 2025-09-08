Biroul permanent al Camerei Deputaților a luat act luni de solicitarea grupurilor parlamentare AUR și POT privind înființarea unei comisii de anchetă parlamentară. Aceasta ar urma să investigheze circumstanțele și responsabilitățile legate de anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024.

Inițiatorii susțin că, dacă scrutinul nu ar fi fost anulat, candidatul suveranist Călin Georgescu ar fi câștigat. Potrivit lor, anularea votului a fost făcută abuziv, fără explicații transparente, ceea ce ar fi afectat grav încrederea cetățenilor în procesul democratic și în instituțiile statului.

În sprijinul acuzațiilor sunt invocate și poziții externe, inclusiv un raport al Departamentului de Stat al SUA, care a criticat lipsa de transparență în decizia de anulare a alegerilor, fără a fi furnizate date concrete.

Opoziția consideră că este necesară o anchetă parlamentară pentru a lămuri rolul instituțiilor-cheie implicate. Printre acestea se numără Curtea Constituțională, Autoritatea Electorală Permanentă, Serviciile de Informații și guvernul.

Dezbaterile din plen au fost tensionate, cu schimburi dure de replici între parlamentarii opoziției și cei ai puterii. În cele din urmă, s-a stabilit ca propunerea de înființare a comisiei de anchetă să fie supusă votului miercuri, 10 septembrie.

Sursa: Newsinn