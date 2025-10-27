Pilotul britanic Lando Norris (McLaren) a câștigat Marele Premiu al Mexicului, duminică, la Ciudad de Mexico, și este noul lider clasamentului Campionatului Mondial de Formula 1, cu patru curse rămase din acest sezon, transmite AFP.

Plecat din pole position pe Autodromo Hermanos Rodriguez, britanicul i-a devansat în clasamentul cursei pe monegascul Charles Leclerc (Ferrari) și pe olandezul Max Verstappen (Red Bull), campionul en titre. Norris are acum doar un punct în plus față de fostul lider, coechipierul său australian Oscar Piastri, clasat pe cinci în Mexic.

Norris s-a impus în fața lui Piastri pentru al cincilea weekend consecutiv și are un avans de 36 de puncte față de Verstappen, care ocupă locul al treilea, cu patru Grand Prix-uri rămase din sezon și două curse de sprint (116 puncte în joc).

Verstappen, care venea după trei victorii și o clasare pe locul secund, a limitat daunele după ce sâmbătă încheiase calificările pe locul al cincilea.

Tânărul britanic Oliver Bearman (Haas) a produs surpriza la Ciudad de Mexico, unde a înregistrat cea mai bună clasare a carierei, locul al patrulea. Este, totodată, cel mai bun rezultat al echipei americane, egalând performanța reușită de francezul Sebastien Grosjean în 2018, în Austria.

Multiplul campion mondial Lewis Hamilton (Ferrari) a încheiat top 10, după ce a pornit în cursă de pe locul al treilea, dar a fost sancționat cu o penalizare de 10 secunde pentru că a tăiat o curbă .

Clasamentul Marelui Premiu al Mexicului, etapa a 20-a a Campionatului Mondial de Formula 1, desfășurat pe Autodromo Hermanos Rodriguez (4,304 km):

1. Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes) 305,584 km în 1 h 37:58.574

2. Charles Leclerc (Monaco/Ferrari), la 30.324

3. Max Verstappen (Olanda/Red Bull), la 31.049

4. Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas-Ferrari), la 40.955

5. Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes), la 42.065

6. Andrea Kimi Antonelli (Italia/Mercedes), la 47.837

7. George Russell (Marea Britanie/Mercedes), la 50.287

8. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari), la 56.446

9. Esteban Ocon (Franța/Haas-Ferrari), la 1:15.464

10. Gabriel Bortoleto (Brazilia/Sauber-Ferrari), la 1:16.863

11. Yuki Tsunoda (Japonia/Red Bull), la 1:19.048

12. Alexander Albon (Thailanda/Williams-Mercedes), la un tur

13. Isack Hadjar (Franța/Racing Bulls-Red Bull), la un tur

14. Lance Stroll (Canada/Aston Martin-Mercedes), la un tur

15. Pierre Gasly (Franța/Alpine-Renault), la un tur

16. Franco Colapinto (Argentina/Alpine-Renault), la un tur

17. Carlos Sainz Jr (Spania/Williams-Mercedes), la 4 tururi

Cel mai rapid tur al cursei: George Russell (Marea Britanie/Mercedes) 1:20.052, la 50-lea tur (viteză medie 150,067 km/h)

Abandonuri:

Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls-Red Bull): problemă mecanică în turul al 6-lea

Nico Hulkenberg (Germania/Sauber-Ferrari): problemă mecanică în turul al 26-lea

Fernando Alonso (Spania/Aston Martin-Mercedes): problemă mecanică în turul al 35-lea

Carlos Sainz Jr (Spania/Williams-Mercedes): problemă mecanică în turul al 68-lea (classat)

Clasamentul piloților:

1. Lando Norris (Marea Britanie) 357 puncte

2. Oscar Piastri (Australia) 356

3. Max Verstappen (Olanda) 321

4. George Russell (Marea Britanie) 258

5. Charles Leclerc (Monaco) 210

6. Lewis Hamilton (Marea Britanie) 146

7. Andrea Kimi Antonelli (Italia) 97

8. Alexander Albon (Thailanda) 73

9. Nico Hulkenberg (Germania) 41

10. Isack Hadjar (Franța) 39

11. Carlos Sainz Jr (Spania) 38

12. Fernando Alonso (Spania) 37

13. Oliver Bearman (Marea Britanie) 32

14. Lance Stroll (Canada) 32

15. Liam Lawson (Noua Zeelandă) 30

16. Esteban Ocon (Franța) 30

17. Yuki Tsunoda (Japonia) 28

18. Pierre Gasly (Franța) 20

19. Gabriel Bortoleto (Brazilia) 19

20. Franco Colapinto (Argentina) 0

21. Jack Doohan (Australia) 0

Clasamentul constructorilor

1. McLaren-Mercedes 713 puncte – virtuală campioană

2. Ferrari 356

3. Mercedes 355

4. Red Bull 346

5. Williams-Mercedes 111

6. Racing Bulls-Red Bull 72

7. Aston Martin-Mercedes 69

8. Haas-Ferrari 62

9. Sauber-Ferrari 60

10. Alpine-Renault 20

AGERPRES