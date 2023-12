Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a subliniat importanţa unei Poliţii puternice şi moderne în România, în contextul provocărilor actuale în ceea ce priveşte securitatea. Ministrul Afacerilor Interne a făcut această declarație amintind de tragedia recentă din Cehia, care a adus în atenţia publică nevoia de a avea forţe de ordine eficiente şi bine pregătite pentru a gestiona situaţii de criză.

„Vedem ce s-a întâmplat în aceste zile, ieri, alaltăieri, în Cehia. Ce tragedie! Ce provocare la adresa siguranţei interne! Vedem ce s-a întâmplat în Serbia acum câteva luni de zile şi în alte state. Se vor menţine provocările pe zona teroristă. Trag un semnal de alarmă către întreaga societate. În anii care vin, vom avea nevoie de Poliţie foarte puternică şi modernă, de Poliţie de frontieră bine dotată, care să protejeze frontiera. Bineînţeles, de forţe care să intervină în situaţii de urgenţă şi de dezastre, dotate cu tot ce le trebuie. Nu mai spun de Jandarmerie”, a afirmat Predoiu, la un eveniment de prezentare a tehnicii achiziţionate în cadrul proiectelor „Helipol” şi „Sistem mixt mobil de supraveghere a traficului rutier”.

Proiectul HELIPOL a inclus achiziţia a patru elicoptere, dintre care trei cu o autonomie de zbor de minimum 120 de minute, iar unul cu autonomie de minimum 240 de minute. Acestea vor permite o acoperire vastă şi eficientă a teritoriului. În plus, proiectul a prevăzut achiziţionarea de sisteme electronice mobile de detectare a substanţelor stupefiante în salivă, unităţi de mobilitate terestre, o soluţie de comunicaţii prin satelit, dar şi etilometre, kituri de semnalizare şi de cercetare la faţa locului.

În cadrul proiectului MIXTMOBIL, au fost achiziţionate sisteme electronice mobile de depistare a substanţelor stupefiante în salivă, 300 de autospeciale de Poliţie, aparate pentru măsurarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor, dispozitive mobile şi imprimante mobile.

Cătălin Predoiu a menţionat că această recepţie a fost precedată acum câteva zile de primirea unor autospeciale care au intrat în dotarea Poliţiei de Frontieră, după ce anterior au fost recepţionate autospeciale pentru stingerea incendiilor, dar şi elicoptere BlackHawk Sikorsky.

„Cred că nu greşesc dacă spun că, cel puţin în materie de dotări cu mijloace logistice, cu elicoptere mai direct spus, Ministerul Afacerilor Interne este poate cel mai puternic minister din regiune. Eu văd acest lucru ca un bun început. Adică, nu e un sfârşit de etapă aici, nu trebuie să rămânem mulţumiţi cu ceea ce am realizat, ci, dimpotrivă, trebuie să fie o etapă într-o succesiune de mai multe dezvoltări pe zona logistică în MAI. Vorbim de toate armele. Astăzi vorbim de Poliţie, dar mă refer la absolut toate armele. Am mai vorbit despre această nevoie de a dota ministerul cu tot ce are nevoie pentru a servi cetăţeanul, o activitate neglijată în ultimii 10 – 20 de ani. Şi am mai spus, chiar acum câteva zile, dacă vrem o Poliţie eficientă, o Poliţie modernă, atunci trebuie să şi investim. La fel pentru toate celelalte arme”, a transmis ministrul de Interne.

Predoiu a amintit de mediul complicat din punct de vedere al securităţii din jurul României.

„Şi aş adăuga aici o altă idee şi anume că perspectiva ne arată un context securitar extrem de complicat, provocator, cu provocări geopolitice în regiune, război în Ucraina cu tot ce poate deriva din această provocare sub imperiul siguranţei cetăţenilor, de la trafic de arme până la trafic de muniţie, trafic de persoane, contrabandă şi aşa mai departe. Avem presiuni migraţioniste în curs, criminalitate transnaţională, dezastre, schimbări climatice. Tot acest context impune o concluzie de bun simţ şi anume faptul că siguranţa internă şi ordinea publică internă devin valori extrem de sensibile, critice. Şi, atunci, cei care au ca responsabilitate să asigure această siguranţă internă şi ordine publică trebuie să fie dotaţi corespunzător. Cu legi moderne, bune, revăzute, cu finanţare corespunzătoare, cu un statut pe măsură care să le recunoască importanţa muncii şi riscurile pe care şi le asumă şi cu dotări logistice. Adică mijloace tehnice, tehnologice moderne, care să răspundă provocărilor unei societăţi din ce în ce mai complexe şi mai provocatoare sub aspect securitar, nu numai în România, ci în toată lumea”, a explicat Cătălin Predoiu.