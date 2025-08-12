Impozitarea progresivă asigură venituri în plus la buget mai mari decât pachetele 1 și 2 de măsuri propuse de premierul Ilie Bolojan, anunță fostul ministru al Muncii, deputatul Marius Budăi.

Potrivit unei postări făcute de acesta pe contul său de Facebook, introducerea impozitului progresiv ar conduce la atragerea la bugetul de stat a unor venituri suplimentare de 59 de miliarde de lei anual.

Fostul ministru consideră că o astfel de măsură se impune cu atât mai mult cu cât foarte multe state dezvoltate din Uniunea Europeană aplică impozite graduale, în funcție de venituri.

\”În toate țările dezvoltate din Uniunea Europeană (Germania, Franța, Luxemburg, Belgia, Austria, Malta, Italia etc) se aplică cu succes impozitarea progresivă, în România, partidele de dreapta se încăpățânează să mențină cota unică și iau câte 100-200 de lei de la seniori, de la mame care își cresc copiii, de la gravide sau lăuze care își cresc copiii și de la veteranii de război. Impozitarea progresivă asigură venituri în plus la buget mai mari decât Pachetul 1 și Pachetul 2 de măsuri Bolojan. În scenariul prezentat de EUROMOD, în analiza sa pentru Comisia Europeană, cu o creștere de 2 puncte procentuale la cei cu venituri peste medie s-ar permite chiar revenirea tuturor celorlalte taxe la nivelul anterior. Deci, plătești un 12% la venit, dar nu mai plătești TVA de 21%, ci de 19%, nu mai plătești impozit pe dividende de 16% ci de 10%, nu mai plătești CASS la pensiile de peste 3.000 de lei\”, a afirmat Budăi.

El subliniază că „actuala cotă unică nu face altceva decât să majoreze decalajele din societate” și atrage atenția că \”inegalitățile economice se vor accentua, iar cei săraci devin tot mai vulnerabili, iar cei bogați își sporesc averea\”.

\”Este timpul ca România să nu mai meargă pe contrasens cu restul țărilor dezvoltate din Uniunea Europeană și să aplicăm impozitarea progresivă, oricum la asta vom ajunge\”, avertizează fostul ministru în aceeași postare. AGERPRES