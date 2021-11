În timp ce Klaus Iohannis face și desface guverne, bătrânii și copiii ar putea rămâne fără pensii și alocații chiar în pragul sărbătorilor de iarnă. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Muncii, Raluca Turcan, cea care a spus că nu sunt bani nici pentru compensațiile la facturile de electricitate iar milioane de oameni sunt în prag de falioment personal. În replică, premierul interimar, Florin Cîțu, spune că sunt bani și că există un proiect de rectificare bugetară. Premierul desemnat Nicolae Ciucă a promis astăzi, pe seară, că vor fi bani pentru pensii și salarii. Asta în timp ce pensionarii au ajuns să meargă aproape zilnic la porțile Caselor de Ajutor Reciproc, poate doar ca să primească alimente gratuit, așa cum se mai întâmplă din când în când. Alții fac împrumuturi pentru a-și putea achita facturile uriașe la gaze și la electricitate și pentru a avea ce pune pe masa de Crăciun.

„Nu cred eu ca guvernul ne lasa sa murim de foame. Așa, cât de cât, ne mulțumim cu ce ne dă, iaurturi, niște cârnăciori… Daca azi am luat-o, eu in cateva zile n-o mai am. O am și pe fata mea care n-are serviciu si are un baietel bolnav cu autism. Nu i se da niciun medicament gratis, plateste in fiecare saptămână 3 milioane la terapie și îl duc la grădiniță. Vă dati seama cum ma descurc eu… Că nu mai pot. Merg pe strada si plang tot timpul”, povestește, cu ochii în lacrimi, o pensionară.

„Pensionarii si copiii nu au cum sa sufere pentru jocul lor politic. Murim de foame in casa. Noi suntem cu pensiile cele mai mici. Dupa 37 de ani de munca eu am o pensie de 909 lei. E foarte greu, dar am copiii, baiatul si nora care ma ajuta foarte mult, pentru că altfel n-as supravietui. Fiindca eu am boli care necesita medicamente. Ar fi foarte greu sa ma intretin singura, fiindca-i intretinerea…, cheltuielile curente la o garsoniera. Eu nu vad un film la televizor, doar stiri, ca să văd care e situația în România și ce se întâmplă cu noi, pensionarii, ca nu mai putem… traim de azi pe mâine”, mărturisește, cu durere, o altă pensionară.

O pensionară povestește cum se descurcă după ce face împrumuturi pentru a putea trăi.

„Făcui împrumut, ca n-am incotro. Să am de cumparat si eu ceva, la gaze…. Am 7 milioane la gaze, vine lumina. Nu ma descurc cu banii pe care ii am. Fac mereu imprumut, acum am terminat si am facut altul. Am luat sa ma descurc, sa am pana in primavara. Trebuie să păstrez din ăștia, să plătesc iarna asta”, mai spune o pensionară.