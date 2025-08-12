Președintele PNL București, Sebastian Burduja, susține organizarea de alegeri primare deschise pentru Primăria Capitalei, după modelul american, cu 45 de zile înainte de alegerile locale. Liberalul crede că astfel ar putea fi ales cel mai bun candidat al unui partid sau al unei alianțe, direct prin votul cetățenilor.

Burduja pledează pentru un candidat unic al coaliției de guvernare, argumentând că fragmentarea votului pe zona proeuropeană ar favoriza „blocul izolaționist”. În opinia sa, primarele ar crește implicarea cetățenilor, ar obliga candidații să concureze pe idei și programe, și ar uni votul alianței civico-politice proeuropene.

El propune ca alegătorii să se înregistreze online sau la puncte fixe înainte de scrutin, pentru a preveni votul multiplu. Candidații din toate partidele proeuropene ar urma să participe la dezbateri, prezentări și întâlniri cu cetățenii, pe baza unui calendar și regulament clar stabilite.

Burduja afirmă că nu face propunerea pentru el, ci „pentru binele orașului și al democrației”, și le cere liderilor politici proeuropeni responsabilitate și unitate, subliniind că „nu e loc și nici timp de orgolii inutile”.

Sursa: Newsinn