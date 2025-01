Mii de români s-au prins în hora Unirii Neamului Românesc, alături de Călin Georgescu. Este un gest de unitate, într-o zi de sărbătoare pentru români. Este și un semnal important pentru politicienii care ne conduc și care au dezbinat țara în momente-cheie. Și George Simion, liderul suveraniștilor, a fost alături de Călin Georgescu și de românii din stradă. Însoțit de soție, președintele ales a depus o coroană de flori, în Parcul Tineretului, în onoarea celor căzuți la datorie în teatrele de operații.

Călin Georgescu a ajuns și în Parcul Carol din Capitală. Și aici a fost primt în apalauzele și uralele oamenilor prezenți.

„Suntem la Monumentul Ostasului Necunoscut. Am tinut in mod special sa vin aici pentru ca el a intrat in istorie fara nume si a dat tarii un nume mare – Romania. Este cel care a respectat legea pe care poporul roman a inteles-o. Deja astazi, prin unitate, legea Sarmsegetuzei – totul pentru tara, nimic pentru mine. Deci asta insemana ca destinul si drepturile natiunii romane sunt vesnice. In plus de asta, fara sa avem cultul mormintelor sfinte, nu putem sa intelegem memoria acestui neam care e sfanta. De aceea, omagiul meu e pentru ostasul necunoscut si pentru poporul roman care a inteles clar – aceasta este unitatea dincolo de Ostașul Necunoscut – unitatea poporului roman intru credinta si in constiinta. Multumesc!”, a spus Georgescu.

