Călin Georgescu lansează un atac dur la adresa liderilor de la București, după ce Statele Unite au anunțat retragerea parțială a trupelor americane din România. În opinia sa, în ciuda declarațiilor liniștitoare ale guvernanților, semnalul dat de administrația Trump are legătură directă cu semnale de ostilitate venite din partea reziștilor puși în poziții cheie de Ilie Bolojan și Nicușor Dan.

„Agresiunea manifestată față de administrația Trump de către oficiali români de rang înalt cu siguranță nu a trecut neobservată la Washington, iar retragerea parțială a trupelor americane din România este modul diplomatic în care conducerea SUA arată lipsa de încredere față de administrația ilegitimă de la București. Vor urma și alte elemente în perioada următoare”, a declarat Călin Georgescu.

Călin Georgescu a atras atenția în repetate rânduri asupra faptului că asocierea în guvern a unor oameni care au avut un discurs anti-Trump agresiv va duce la un eșec al guvernanților români în menținerea unui parteneriat credibil cu aliații strategici.