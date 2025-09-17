Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare a sărbătorit 35 de ani de activitate, printr-un eveniment desfășurat la Palatul Elisabeta din București.

Șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a subliniat că SMURD a pornit „de la o idee nebună”, dar cu un obiectiv clar, anume salvarea de vieți.

„Toți știau că trebuie schimbat ceva, dar trebuia să împingem această schimbare. SMURD a adus la un loc oameni din diferite domenii cu un singur scop: salvarea vieții, cel mai nobil scop posibil”, a spus Arafat.

La eveniment a participat și vicepremierul Cătălin Predoiu, care a evidențiat rezultatele serviciului: „35 de ani de muncă asiduă, de viziune, de perseverență, 35 de ani de lupte contracronometru pentru viață și pentru vieți”.

SMURD înregistrează, în prezent, peste 500.000 de intervenții anual, iar în ultimii ani a contribuit la salvarea a zeci de mii de vieți.