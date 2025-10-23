România riscă să piardă 231 miliarde de euro din fondurile europene dacă nu finalizează la timp reforma pensiilor speciale. Comisia Europeană a transmis un avertisment clar după decizia Curții Constituționale privind legea pensiilor magistraților, spune presa online.

În total, din cele trei jaloane de plată pe care România trebuia să le respecte reiese suma de peste 860 de milioane de euro pe care țara noastră putea să le primească de la Bruxelles dacă se respectau proiectele la timp.

Comisia Europeană a anunțat că România are termen până la 28 noiembrie pentru a îndeplini măsurile restante din a treia cerere de plată. Printre ele se află și reforma pensiilor de serviciu, una dintre cele mai sensibile condiții.

După decizia Curții Constituționale, Guvernul trebuie să refacă proiectul de lege și să respecte procedura privind avizul Consiliului Superior al Magistraturii.