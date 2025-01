Candidatul propus de coaliţia de guvernare pentru alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu, a fost validat de Consiliul Naţional al PNL pentru a fi candidatul acestei formaţiuni la alegerile din luna mai.

El a declarat în discursul său, că bătălia actuală nu este o simplă bătălie politică, ci este un şoc, ”un spectru de cataclism” şi a adăugat că tot ceea ce a realizat România în ultimii 35 de ani este pus în discuţie. El a precizat că simte că întinereşte când vede cine este în spatelui lui Călin Georgescu, deoarece simte că această bătălie este cea de la începuturi.

Crin Antonescu a fost validat, duminică, de Consiliul Naţional al PNL drept candidat al partidului la alegerile prezidenţiale.

”Nu am avut şi nu am nicio pretenţie că sunt vreun salvator sau, neapărat şi necesar, singurul care poate conduce această bătălie. Nu am avut şi nu am această pretenţie, dar nu am nicio scuză dacă dumneavoastră şi alţii îmi cereţi acest lucru, nu am nicio scuză să refuz. Bătălia pe care urmează să o dăm, şi în fruntea căreia mă puneţi, dacă mă puneţi, este una pe care n-o bănuiam, pe care nu am ştiut să o prevenim, la care nu ne-am aşteptat. Nu e o simplă bătălie politică, este un şoc, este un spectru de cataclism şi nu sunt vorbe mari. Tot ce a făcut România bine, România toată, nu numai politicienii ei de ieri şi de azi, mulţi sunteţi dumneavoastră, tot ce a făcut România bine este pus în discuţie şi este pus sub risc”, a afirmat Antonescu.

El a adăugat că atunci când vede cine este în spatele lui Călin Georgescu simte că întinereşte deoarece simte că această bătălie este cea de la începuturi.

”Când văd şi vedem din ce în ce mai limpede cine e în spatele domnului Călin Georgescu simt că întineresc, simt că bătălia asta e cea de la începuturi. Simt că bătălia asta este aceeaşi prin care noi toţi şi alţii care nu mai sunt au aşezat ţara asta pe direcţia corectă şi au adus-o în cea mai bună situaţie de destin din istoria sa. Ce nu s-a făcut bine ştim, probabil toţi, ce s-a făcut greşit, ce s-a făcut cu nepăsare, ce s-a făcut cu nesimţire şi asta trebuie să ştim. Dar România, după 35 de ani, este o ţară acolo unde e locul, reprezentată mai bine sau mai rău, dar pe direcţia bună a istoriei. Asta avem de apărat”, a afirmat Crin Antonescu.

El a menţionat că în spatele lui Călin Georgescu sunt manipulatori, păpuşari, securiştii cei mai răi şi propaganda rusă.

”Dincolo de cine e în spatele lui Călin Georgescu, de manipulatori, de păpuşari, de rezerviştii trecutului, de rezerviştii istoriei, de securiştii cei mai răi pe care i-am cunoscut în viaţa noastră. Poate să fie propaganda rusă şi este, în mod evident, pot să fie atacuri cibernetice, dar mai e ceva care ne interesează în această bătălie. Sunt nişte oameni care chiar dacă nu pot fi poporul, sunt mulţi şi sunt, fac parte din acest popor. Şi acolo dincolo de manipulare, este multă ignoranţă este multă furie, dar e şi multă speranţă. De ignoranţa aceea suntem de vină şi noi care am educat în şcoli un discurs public, în practici politice nişte generaţii. De furia lor suntem de vină şi noi şi devine establishment-ul politic din România pentru acest rezultat”, a mai transmis Crin Antonescu,.

El consideră că nu va fi doar o bătălie aritmetică la alegerile prezidenţiale, ci una pentru mintea şi sufletul compatrioţilor.

”Speranţa lor, chiar dacă inadecvat formulată şi parazitată de un fals Mesia, speranţa lor face parte din capitalul de emoţie şi energie al acestei ţări şi această speranţă trebuie recuperată în cursul acestei bătălii. Nu e doar o bătălie aritmetică, e o bătălie pentru mintea şi sufletul compatrioţilor noştri, al tuturor dacă se poate. Nu sunt doar nişte alegeri prezidenţiale în care dumneavoastră susţineţi un candidat, alţii alţi candidaţi. Nu. Este un moment de răscruce şi un moment de hotar în care se poate juca totul”, a explicat Antonescu.

El mai consideră că fără un preşedinte democratic şi cu orientare pro-occidentală România riscă tot.

”Preşedintele care va fi ales va putea garanta salvarea, apărarea a două aliniamente esenţiale pentru destinul României şi anume regimul democratic şi orientarea pro-occidentală. Fără un asemenea preşedinte, România riscă tot, pentru că în jurul nostru şi în lume nu e linişte, nu e stabilitate, nu este euforia anilor ‘90 şi sentimentul sfârşitului fericit al istoriei. Dimpotrivă, e furtună, e mişcare. Sunt nenumărate ameninţări şi ştim bine şi trăim bine unele dintre ele. România are nevoie mai mult ca oricând să-şi consolideze poziţiile pe care, după atâţi ani, reuşeşte să se afle”, a mai transmis Crin Antonescu.

Sursa: Realitatea Din PNL