Reprezentanţii Forţelor Terestre Române anunţă că în perioada următoare se vor deplasa pe drumurile publice convoaie de personal şi tehnică militară din Brigada 81 Mecanizată ‘General Grigore Bălan’ din Bistriţa.

Militarii desfăşoară activităţi de pregătire practic aplicativă în terenurile de instrucţie din apropierea cazărmilor, conformă planurilor aprobate pentru anul în curs, iar Poliţia Militară le recomandă participanţilor la trafic să circule cu atenţie sporită şi să respecte indicaţiile şi semnalele poliţiştilor.