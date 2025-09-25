Procurorii Parchetului General au reținut un bărbat acuzat că, în urmă cu 26 de ani, a violat și ucis o femeie de 75 de ani într-un sat din județul Tulcea. Suspectul a fost identificat după mai bine de două decenii, în urma unei expertize genetice recente.

Anchetatorii au stabilit că, în noaptea de 25 spre 26 iulie 1999, inculpatul a pătruns ilegal în locuința victimei. Acolo, sub constrângere și prin acte de violență, a întreținut raporturi sexuale cu aceasta.

Pentru a împiedica femeia să alarmeze vecinii, bărbatul a continuat să exercite violențe grave asupra ei. Rănile multiple provocate au dus la decesul victimei, găsită în dimineața zilei de 26 iulie 1999, dezbrăcată, sub un pat metalic din locuință.

Printre probele administrate se află raportul de expertiză genetică judiciară din 6 august 2025, realizat de Institutul de Criminalistică al IGPR. Acesta arată că profilul genetic al suspectului, identificat în baza de date națională, coincide cu cel al urmelor biologice descoperite la locul faptei.

Bărbatul a fost reținut și urmează să fie prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, sub acuzația de omor calificat.

După mai bine de un sfert de secol, ancheta deschisă în 1999 a dus la identificarea și prinderea presupusului autor, confirmând rolul crucial al expertizelor genetice în soluționarea crimelor vechi.

Sursa: Newsinn