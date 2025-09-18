Anularea alegerilor din 2024 a fost nejustificată. O spune fostul președinte PNL, Crin Antonescu care critică modul în care țara noastră a gestionat alegerile de anul trecut.

Antonescu, care a candidat la Prezidențiale din partea coaliției anul trecut, dă de înțeles că partidul AUR este cea mai bună opțiune din actuala clasă politică.

„Anularea unor alegeri, a milioane de voturi s-a explicat, justificat? Să anulezi ceva ce s-a votat pe motiv că-mi spui după aia despre ce e vorba, și apoi nu-mi spui nimic după aia…sau să-mi spui ca domnul președinte Dan: „Noi atât am avut, într-adevăr, nu e suficient de clar, dar mai avem noi ceva”. Păi e Ilogic. CCR a anulat alegerile pe baza a ceea ce a avut, nu pe ceea ce vom mai scoate noi sau ei. Un partid care nu e în afara legii care e în Parlamentul României, care are în spate milioane de voturi, e un partid de care trebuie să ții cont si care are drepturi egale cu celelalte partide. Scoți opțiunea AUR ca nefiind o opțiune sănătoasă, normală, legitimă pentru cineva. Ce îți spune propaganda asta?Îl clonăm pe Bolojan, și mai departe ce? Votăm cu USR-ul? Aici avea Cristoiu dreptate, ei sunt bolșevicii acestei epoci. Ăștia nu sunt nici capabili să conducă. Nu au vreo răspundere, și atunci care este opțiunea noastră democratică? Nimic nu ne garantează că aceste partide vor mai exista peste cinci ani”, a declarat Crin Antonescu.