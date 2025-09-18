Fostul primar al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a anunțat în mod oficial lansarea unui nou partid politic. Acesta spune că România are nevoie de oameni noi, „care să slujească țara printr-un partid exclusiv pentru cetățenii României”.
Într-un mesaj postat pe rețelele sociale, Cristian Popescu Piedone spune că este de datoria lui să ajute țara care i-a oferit totul. „ Oameni buni, Stimați amici, Prieteni dragi, HAIDEȚI SĂ NE AJUTĂM ȚARA!ROMÂNIA noastră are mare, mare nevoie de NOI!Fiecare dintre voi simțiți durerea ei, frământările ei, urletul ei!Eu o privesc, îi vorbesc, o ascult și conștientizez că mi-a oferit TOTUL!Eu sunt dator să o ajut, la rându-mi, întru TOTUL!”, scrie Piedone.
Fostul primar trece în revistă partidele prin care a trecut, recunoaște ajutorul venit din partea unor oameni ca Iliescu și Dan Voiculescu, dar consideră că este important, ca om și politician, să nu te dezici de trecutul tău.
„Da, am fost membru al PSD.
De la FSN-ul președintelui Ion Iliescu, de care nu m-am dezis niciodată!, la PDSR… până la PSD-ul pe care l-am slujit și pe care l-am prețuit până la o răspântie de… idei! De… principii!
Când am fost aruncat de oportuniști și hăituit de pionii Vasalității Naționale… un OM mi-a întins ambele mâini și casa lui toată: Dan Voiculescu! Da, mulți îl contestați! Treaba voastră! Pentru mine a fost și va rămâne OMUL Dan Voiculescu! M-am înrolat în partidul său și am muncit așa cum am putut! Și nu regret nicio secundă petrecută lângă oamenii buni pe care i-am întâlnit în PUSL!”
Piedone a subliniat că noul său proiect politic urmărește să se diferențieze de partidele tradiționale și să funcționeze strict în folosul țării și al cetățenilor.
„A venit însă vremea să îmi slujesc țara, așa cum cred că o pot face!
Haideți și VOI alături de mine!
Haideți să construim un partid exclusiv pentru cetățenii României NOASTRE!
Un partid… al cărui unic președinte să fie România!
Fără șefi mari, fără șefi mici!
Un partid condus de cetățeni, strict pentru cetățeni!
Un partid care să tragă exclusiv în folosul țării și al cetatenilor săi!
Eu m-am decis și am plecat să lupt pentru România!
Tu, cel care citești aceste rânduri, nu vrei să mi te alături?
Hai!
Țara noastră are nevoie de NOI!”, scrie Cristian Popescu Piedone.