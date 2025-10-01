Comitetul Internațional al Crucii Roșii a anunțat că și-a suspendat activitatea în orașul Gaza, din cauza intensificării operațiunilor militare israeliene.

Potrivit spitalelor locale, cel puțin 41 de persoane au fost ucise miercuri pe întreg teritoriul.

BBC scrie că majoritatea palestinienilor uciși se aflau în orașul Gaza, unde locuitorii spun că au avut loc bombardamente intense.

Armata israeliană a emis noi ordine ca oamenii din oraşul Gaza să se deplaseze spre sudul teritoriului, pe șoseaua de coastă, și a precizat că nu va mai permite celor aflați în sud să se întoarcă spre nord.

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a declarat că cei care rămân în orașul Gaza vor fi considerați teroriști și susținători ai terorismului.

Mulți palestinieni refuză însă să plece, inclusiv bătrâni, bolnavi și răniți, mai arată BBC.