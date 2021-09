Noi dezvăluiri despre susținătorii lui Florin Cîțu înainte de congresul PNL din 25 septembrie! Continuă seria portretelor celor din „echipa cîștigătoare” a lui SuperCîțu, la Realitatea PLUS. Totul despre Ciprian Ciucu, Cristian Băcanu și Bogdan Gheorghiu și cum se adeverește că trădarea este cheia succesului în politică, joi, în emisiunea „Culisele statului paralel”, cu Anca Alexandrescu.

CINE ESTE CIPRIAN CIUCU

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, este unul dintre liberalii care îl vor pe Florin Cîțu în fruntea Partridului Național Liberal. Ciprian Ciucu a devenit în luna iulie și președintele organizației PNL București. Ciucu și-a lansat cadidatura la șefia PNL București printr-o fotografie în care apare alături de Florin Cîțu.

Înainte să fie ales, liberalul Ciucu declara că a renunțat după doar zi la un protocol de colaborare cu Ludovic Orban pentru că nu avrut să fie doar un lider decorativ de filială.

CIUCU A RUPT PROTOCOLUL DE COLABORARE CU ORBAN

„Chiar cu vreo două zile înainte să decid că voi merge împreună cu echipa lui Florin Cîțu, am avut o discuție cu echipa lui Ludovic Orban și am semnat un protocol de susținere reciprocă. Ideea era ca Violeta Alexandru să se retragă și câștigam en fanfare alegerile din PNL București. Am plecat acasă și m-am întrebat ce s-a întâmplat acolo. M-am simțit puțin intrus, nu m-am simțit dorit, pus cumva simbolic la rever. M-am întrebat dacă vreau să fac același stil de politică din ultimii doi ani, în care președintele PNL a fost extrem de prezent, făcând chiar listele de candidați la Parlament ai PNL București, sau vreau să fac politică în termenii mei? După ce mi-am răspuns că vreau să fac politică în termenii mei, l-am sunat pe Ludovic Orban chiar a doua zi, ca să mai aibă timp să își pună alt candidat, și i-am spus opțiunea mea. A fost o discuție lungă și am decis să merg în echipa în care nu mă simțeam intrus.”, potrivit g4media.ro.

Primarul Sectorului 6 a dezvăluit, într-o emisiune, că nu știe ce sunt pensionarii speciali. Asta după ce angajase la Poliția Locală un șef, tânăr pensionar – special.

Ciucu a ajuns în PNL după ce a trădat-o pe Monica Macovei și partidul M10 în momentul în care Cătălin Predoiu l-a covins să intre în echipa lui și să fie viceprimar al Capitalei.

PNL L-A „FURAT” PE CIUCU DE LA MACOVEI

„El era candidatul susținut ca independent de M10 la Primăria București, ne-a lăsat baltă și s-a dus la PNL.(…) m-a sunat la 10 dimineața și mi-a spus că Predoiu i-a propus să se înscrie în PNL, să fie în fruntea listei la Consiliul General și acolo va fi ales viceprimar, candidând în tandem alături de Predoiu. Mi-a mai spus că i s-a promis că va fi pe un loc eligibil pentru parlament în 2016 și că va fi pe lista pentru Parlamentul European în 2019.(…) . Înțeleg că ar fi cerut și o funcție în partid, dar a fost refuzat.”, spunea Monica Macovei, potrivit publicației revista22.ro.

Ciprian Ciucu a fost acuzat și că ar fi făcut afaceri de milioane de euro împreună cu Cristian Ghinea. Ciucu și Ghinea ar fi obținut de la Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile peste 500 de mii de euro. Ciprian Ciucu a fondat în 2009 Centrul Român de Politici Europene care avea legături directe cu fostul ministru al Fondurilor Europene, Ciprian Ghinea. Acesta dădea și în același timp primea bani de la societatea lui Ciucu. La rândului lui, și Ciucu primea și trimitea bani printr-o altă companie la care era acționar și soția sa. Și Ghinea era implicat în afaceri împreună cu partenera de viață, dar pentru că nu erau căsătoriți, nu a trecut-o în declarația de avere.

CITEȘTE ȘI: Dan Ionescu: Ciprian Ciucu este un personaj dirijat. Reacția primarului Sectorului 6, la ”Culisele statului paralel”

CINE ESTE CRISTIAN BĂCANU

Cristian Băcanu, este de profesie avocat și a intrat în politică în 2017 iar după doi a devenit președintele organizației PNL a Sectorului 5. După ce liberalii au preluat guvernarea, Băcanu a fost numit secretar de stat la Ministerul Justiției. Anul trecut, când a candidat la alegerile locale pentru primăria Sectorului 5, a fost susținut atât de către PNL cât și de către Alianța USR-Plus. Și fostul deputat „Nicky Scorpion”, pe numele său Nicu Păun și-a arătat susținerea pentru Cristian Băcanu, cu care spunea că ar putea colabora foarte bine.

„Este foarte adevărat că la Primăria Sectorului 5 Partida Romilor a introdus o listă pentru Consiliul Local. Cu domnul Cristian Băcanu m-am întâlnit o singură data si i-am promis acestuia că, eventual, dacă va caștiga Primăria Sectorului 5, structura Partidei Romilor Sectorul 5 este deschisa să colaboreze cu dumnealui și cu Primaria Sectorului 5 pe urmatorii 4 ani”, povestea Nicky Scorpion.

Băcanu a stârnit un val de controverse în 2019 când a declarat că el consideră că fiecare cetățean român ar trebui să înregistreze o declarație de avere. Având în vedere că mulți români trăiesc din salariul minim și abia își pot achita facturile, e cam greu de crezut că ar fi avut ce să treacă într-o declarație de avere.

O altă declarație ciudată a lui Băcanu a fost în 2018 când PNL-istul a fost întrebat în cadrul unei emisiuni dacă el a fost cel care a redactat plângerea depusă de Ludovic Orban pe numele Vioricăi Dăncilă pentru înaltă trădare. Băcanu s-a eschivat și nu a dat un răspuns concret la întrebare.

„Cosmina Cerva: Plângerea depusă de domnul Orban pentru înaltă trădare a fost redactată de dumneavoastră, ați participat la conceperea ei?

Cristian Băcanu: Haideți, doamna avocat. Asta este o discuție pe care trebuie să o aveți cu domnul Orban, nu cu mine.

Cosmna Cerva: Păi este vorba de dumneavoastră ca avocat.

Cristian Băcanu: Nu știu ce să vă zic. Întrebați-l pe domnul Orban cine i-a scris plângerea.”, potrivit dcnews.ro.

Băcanu se numără printre liberalii care îl susțin pe Florin Cîțu. Cristian Băcanu este cel care a declarat în vara acestui an că edilul Clujului, Emil Boc, va fi șeful de campaniei al premierului Cîțu.

CINE ESTE BOGDAN GHEORGHIU

Bogdan Gheorghiu a fost deputat PNL de Suceava. Potrivit Cv-ului său, acesta a urmat cursurile Universității Ecologice din București la Facultatea de Arte iar licența și-a susținut-o la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași. Gheorghiu a fost realizator de emisiuni de televizune și radio și managerul unui post de radio din Rădăuți. După ce a fost ales deputat, în 2016, acesta a devenit membru al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă din Camera Deputaților. Ca deputat a avut două interpelări către Guvern, dintre care una a fost legată de renunțarea la ora de vară. Ulterior, Bogdan Gheorghiu a fost numit în fruntea Ministrului Culturii, poziție din care a gafat monumental chiar de la începutul mandatului.

BOGDAN GHEORGHIU ȘI „CULTURA” SA

„Şi acest lucru a dus la deprofesionalizarea ministerelor în general, în special la ministerul unde aceasta se evidenţiază mai mult, pentru că oamenii de cultură sunt mai uşor să îi citeşti că nu sunt de cultură.”

Bogdan Gheorghiu a continuat să-și exercite mandatul așa cum a crezut de cuviință. În 2020, ministerul pe care îl conduce a ales-o pe cântăreața Irina Rimes drept ambasadoarea zilei Brâncuși. Decizia a fost controversată pentru că tânăra nu părea să aibă prea multe legături cu celebrul sculptor.

CITEȘTE ȘI: Dezvăluiri la „Culisele statului paralel” despre Bogdan Gheorghiu: „Cum plângea la ușa lui Orban, în timp ce-l înjura la greu pe Cîțu”

Chiar cei care au ales-o au declarat ulterior că, din lista de persoane la care s-au gândit pentru a-l promova pe sculptorul român, doar Rimes a acceptat să lucreze gratis. Ideea a fost de a realiza o punte între generații, dar rezultatul final a fost că, de Ziua lui Brâncuși, toată lumea a vorbit despre .. Irina Rimes și Ministerul Culturii.

Anul acesta, ministrul Culturii a trecut de la Ziua lui Brâncuși la inițierea unei legi, în regim de urgență, care ar favoriza dezvoltatorii imobiliari. Printre beneficiari s-ar număra și Viorel Nițu, un om de afaceri din Suceava căruia ministrul Gheorghiu îi datora 35 de mii de euro. Cei doi au fost asociați în cadrul unei societăți care administra o televiziune locală. Bogdan Gheorgiu susținea că nu există nicio legătură între modificările din lege și relația sa cu constructorul din Suceava. Modificările propuse de Gheorgiu propuneau ca proiectele imobiliare din zonle protejate să nu mai aibă nevoie de aviz de la Comisiile Zonale de Monumentele Istorice, ci de la un expert atestat. Cum era de așteptat, modificarea a fost contestată atât de reprezentați ai autorităților locale cât și de arhitecți.