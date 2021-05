Liderul senatorilor AUR, Sorin Lavric, a declarat joi, în emisiunea ”Culisele statului paralel” de la Realitatea Plus, că AUR are toate șansele, dacă va intra în alianță cu partidele unioniste, să ajungă a treia sau chiar a doua forță politică din Republica Moldova.

Senatorul susține că lui George Simion, liderul AUR, i s-a interzis să mai intre în Republica Moldova pentru că ”le este frică de ce putere are”.

”În România, nu i se dădea nicio șansă partidului AUR și la alegerile din decembrie am avut atenția tuturor. Dacă am reușit asta în România, nu înțeleg de ce nu am face asta și în Basarabia. Basarabenii au altă structură tocmai pentru că au fost călcați în picioare.

George Simion a fost tot timpul pe picioarele lui grație charismei pe care o are.

Nu mai poate călca pe pământ acolo, deși Maia Sandu se consideră proeuropeană. Interdicția a venit de la Serviciul de Informații și Securitate, aflat în subordinea președintelui. Maia Sandu poate printr-un simplu telefon să îi dea voie cetățeanului UE și parlamentarului român să calce acolo. Le este frică pentru că văd ce putere are.

Avem șase parlamentari la București care sunt de origine basarabeană. În urma sondajelor, cam 44% dintre basarabeni își doresc Unirea, chiar dacă nu o spun fățiș. Dacă un sfert ar vota, AUR, dacă va intra în alianță cu toate partidele unioniste, va ajunge a treia, poate chiar a doua forță politică”, a spus Lavric.

Senatorul AUR a respins ideea că în spatele partidului s-ar afla Rusia și susține că ”Unirea deja se face”.

”Pentru noi, Basarabia nu este un capriciu electoral. Eu sunt pe pe jumătate basarabean prin tată și bunic. Cum aș putea accepta să intru într-un partid știind că în spatele lui sunt rușii?!

Unirea are deja loc. O treime dintre basarabeni au deja cetățenie română. Avem atâta unire câți cetățeni basarabeni au obținut cetățenie română. Unirea se face, dar nu se face încă politic, sus. Nu ai ce aștepta de la Voronin sau Dodon”, a mai spus Lavric.

