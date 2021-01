Universitatea din Pitești a decernat astăzi titlul de Doctor Honoris Causa profesorului universitar doctor Viorel Jinga, Rector al Universității de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București.

Titlul academic a fost acordat pentru contribuții esențiale la dezvoltarea învățământului medical românesc și argeșean, la propunerea corpului profesoral al Departamentului de Asistență Medicală și Kinetoterapie din cadrul Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică.

Originar din Argeș, Poienarii de Muscel, Prof. univ. dr. Viorel Jinga este medic primar urolog, doctor în ştiinţe medicale.

I- au fost oferite până în prezent 14 premii și distincții naționale și internaționale pentru activitatea profesională. Printre acestea Ordinul „Meritul Sanitar” în grad de Cavaler, oferit de președinele României în decembrie 2019, și Premiul „Carol Davila” pentru Medicină.

Dacă vrei să faci un lucru bine, pune și suflet când îl faci, spune profesorul.

De mic copil, când eram întrebat ce vreau să mă fac atunci când voi fi mare, aveam un singur răspuns: Medic.

Sigur…, acest răspuns a fost la început ca un fel de inoculare din partea părinților care și-au dorit atât pentru mine, cât și pentru fratele meu, ceea ce își dorește fiecare părinte: să ajung „mai departe” decât ei, adică „mai mult” decât ceea ce le-au permis lor vremurile din anii 1950-1960 (…„obsedantul deceniu”).

Treptat, pe lângă visul și aspirația părinților a fost și dorința mea de a ajuta oameni aflați în dificultate, de a ma implica trup și suflet alături de ei pentru a schimba lucrurile în bine.

Astfel, după absolvirea școlii gimnaziale am început drumul către viața medicală prin urmarea studiilor la Liceul Sanitar din Pitești, din postura de primul admis și terminându-l ca șef de promoție. În continuare, am absolvit cursurile Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București, în anul 1988, urmând ulterior rezidențiatul în Specialitatea Urologie în cadrul Clinicii Urologie de la Spitalul Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele” din București, devenind astfel medic specialist, iar mai târziu, în 1998, am dobândit titlul de medic primar.

În anul 2000 am obținut titlul de Doctor în științe medicale, specialitatea Urologie, cu teza de doctorat „Aportul ecografiei Doppler în diagnosticul tumorilor renale” elaborată sub coordonarea dlui Prof. Dr. Eugen Popescu. Între timp, începusem și activitatea didactică în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București; am parcurs pas cu pas fiecare treaptă a evoluției academice ajungând în anul 2013 profesor universitar în cadrul Clinicii Urologie – Spitalul Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele”, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

Din dorința de a face parte din comunitatea experților din Specialitatea Urologie am devenit membru afiliat al mai multor societăți științifice și profesionale naționale și internaționale, precum: Asociația Română de Urologie, Societatea Medicală Balcanică, Societatea Europeană de Ultrasonografie, Asociația Europeană de Urologie (EAU), Societatea Internațională de Urologie (SIU) și Asociația Americană de Urologie (AUA).

Implicarea activă în cadrul instituțiilor în care îmi desfășor activitatea m-au condus pe un drum care m-a făcut să acumulez o experiență vastă atât de medic practician, dar și în domeniul administrativ. În perioada 2007-2009 am fost șef de secție în cadrul Secției Urologie III, Spitalul Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele”, pentru ca ulterior să fiu ales Director Medical al Spitalului până în anul 2016. Din 2012 am fost numit Prodecan al Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București, ulterior fiind numit Prorector în cadrul Universității.- Viorel Jinga

Rezultate activitate științifică:

Coordonator în peste 20 de proiecte și granturi de cercetare naționale și europene

Investigator principal în peste 25 de trialuri clinice

Autor a 45 de articole publicate în jurnale indexate ISI

13 distincții pentru calitatea cercetărilor

Peste 100 de prezentări lucrări la Conferințe și Congrese de specialitate

Consilier extern pe proiecte din programul cadru H2020 și proiecte naționale