Dan Diaconescu a dezvăluit în exclusivitate, în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel, moderată de Anca Alexandrescu cum i-a fost înscenat dosarul în care este acuzat că ar fi întreținut relații sexuale cu minore. Fostul om de televiziune a declarat că la o zi după ce a acceptat să îi fie naș lui George Simion s-a trezit cu zeci de mascați la ușă. Mai mult, fostul fondator al partidului PP-DD susține că sistemul ar fi urmărit ca liderul AUR să fie atacat prin nașul său care avea să îl susțină în campania electorală.

„Dar era interesant că din discuția asta, eu cred că cei de la Căști, știți ca un centru de ascultare – poate povestim asta – și pe strada Londra, unde eu am fost odată întâmplători, și acolo o să vezi multe.

Deci, mă întâlnesc în 5 aprilie cu George Simeon. El zice: <<Vin-o mâine la Parlament să-ți fac, să-ți dreg, să facem acte, să oficializăm relația noastră de naș-fin sau, mă rog, de martor-fin>> si se napustesc mascatii in casa mea a doua zi, pe 6 aprilie.

Ei, de fapt, erau interesați de telefonul ăla în care eu vorbeam cu George Simeon și cu cine mai vorbeam eu și mi l-au luat pe ăla și până în ziua de astăzi nu mi l-au dat înapoi. Și eu admit orice contrazicere din partea oricărui trăsfător că în ziua de 6 aprilie, când mascații vin la mine acasă, eu nu știam ce dosar am, nu știam de ce sunt acuzat. 47 de mascați.

Deci au cheltuit, cred că mulți bani în săptămâna aia, ca să vadă ce-i în telefon. Și au scos ei toate locurile cu George Simeon și așa.

Exista un om care acum se uita la noi la televizor si care a pus totu la cale. Il anunt pe acest om ca mama mea a murit din cauza acestui dosar. Dosarul de la Constanta.

George Simion mi-a zis la un moment dat, demult, acum 2-3 ani: <<Tatutu, eu cred ca nu mai candidez>> ca se zvonea nu stiu ce, el era un lider de partid si eu ii zic: <<Ba cum sa nu, esti tanar, nu stiu ce, o sa salvezi Romania, sa nu mai faci greselile mele>>. Eu cred ca astia cu castile – care i-am vazut cum lucreaza, ii stiu ca pe propriile mele buzunare de 30 de ani – eu cred ca oamenii astia cand au auzit ca Simion ii spune lui Dan Diaconescu ca nu mai candideaza. Logic, nu? Urma eu sa candidez in locul lui, nu stiu ce nebunie era in capul lor.

Si ei se gandesc: <<Hai sa lovim in saracu\” Simion, sa aratam ce tampit e Diaconescu>>.

Erau impartite televiziunile in doua. Diaconescu a cazut si urmeaza finul sau, pe el il bagau cu spionaju prin Ucraina. Nu mai stiu ce era, prin Rusia, pe la Moscova. Eu i-am spus asa: <<In momentul in care vor veni Serviciile la tine, sa nu bati palma>>. Eu nu stiu daca au venit, dar au venit la mine. El are cam acelasi numar de dosare pe care il am si eu”, a spus Dan Diaconescu in editia de miercuri seara a emisiunii „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea PLUS, moderata de Anca Alexandrescu.