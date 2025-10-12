După petițiile depuse de Călin Georgescu, care acuză posibile ingerințe grave în actul de justiție, ochii sunt acum pe Consiliul Superior al Magistraturii. Forul care garantează independența magistraților urmează să analizeze documentele depuse, într-o ședință programată în perioada următoare. Miza este uriașă: dacă se confirmă presiunile reclamate, s-ar putea declanșa un nou val de scandaluri la vârful instituțiilor statului.

Decizia pe care o va lua CSM este una extrem de importantă în ceea ce privește independența Justiției. Cele două petiții care au fost depuse de Călin Georgescu vorbesc despre ingerințe în Justiție și despre încălcarea principiului prezumției de nevinovăție. Mai mult decât atât, sunt acuzații la adresa președintelui României Nicușor Dan, dar și la adresa lui Alexandru Muraru. Călin Georgescu vorbește, prin avocații săi, despre faptul că cei doi s-ar fi implicat în Justiție și, de asemenea, despre faptul că a fost încălcată independența sistemului judiciar.