Miron Mitrea a făcut dezvăluiri bombă despre furtul de la muzeul Drents, din Olanda. În emisiunea Culisele puterii, analistul politic spune că în spatele acestui jaf stă o lovitură la comandă și susține că nu sunt șanse prea mari ca aceste piese rare să fie recuperate.

„Nu cred că au furat hoții ăștia la întâmplare. A fost o lovitură la comandă! Cineva a căutat niște specialiști. Am mai văzut lucruri din astea, chiar dacă eu nu sunt mare expert în problemă. Probabil, cineva a vrut aceste obiecte. Suntem în situația în care ele, probabil, se îndreaptă către un muzeu privat, o colecție privată. Știm că există în lume oameni ciudați care cumpără lucruri de artă veche sau de o importanță istorică foarte mare ca să le aibă ei, să se uite la ele. Oameni foarte bogați și foarte ciudați. Pare că au dat un ordin, au găsit o echipă, au spart. Dacă are vreo vină, cineva din România? Habar n-am! Ceea ce văd eu este că după ce olandezii ne-au dat tot timpul lecții despre ce trebuie să facem și ce rău este la noi…ei au fost prinși cu pantalonii în vine. Cum adică un muzeu care deține asemenea obiecte este păzit doar de camere video? Ca dovadă…l-au spart în joacă. Rapid…au luat și au plecat. Nu sunt foarte optimist despre posibilitatea găsirii acestor obiecte. Sper din tot sufletul. Nu sunt niște obiecte oare care pentru istoria noastră, dar după cum a fost instrumentat întregul jaf nu cred că vor reuși, nu noi să reușim, la Olanda e problema. Nu cred că poliția olandeză are mari șanse să-l găsească. Sper din toată inima.”, a declarat Miron Mitrea, analist politic, exclusiv la Realitatea PLUS.

Fostul ministru a lăudat inițial organizarea expoziției din Olanda

„Eu sunt foarte consolat în chestia asta, știu că au mai existat furturi. Ajungeam la Caragiale când spunea că nu avem și noi faliții noștri. Uite că avem și noi un furt din patrimoniu. Raluca Turcan are dreptate când spune că nu trebuie să credem și să spunem că tot procesul ăsta de prezentare a istoriei României în Europa este greșit doar pentru că s-a furat. E bine că avem asemenea inițiative, poate ar fi și mai bine dacă ne-am asigura înainte de a avea loc asemenea manifestații. Dacă ne-am asigura că măsurile care se iau pentru protejarea bunurilor noastre sunt corespunzătoare. Eu cred că singura greșeală mare pe care nu trebuie să o vedem imediat, vom vedea mai departe ce zic și procurorii și judecătorii, este aceea că nu am urmărit noi românii măsurile pe care trebuiau să le ia și pe care nu le-au luat olandezii. În momentul în care tu ai niște obiecte de o asemenea importanță, puse într-un muzeu, bine că sunt puse în muzee…tu trebuie să ai sisteme de asigurare. Cum verifici tu dacă contractul s-a asigurat sau nu? Acum, nu știu, dacă contractele acestea trebuie aprobate de miniștrii, nu cunosc care este sistemul. Eu știu să vorbesc despre infrastructură, transporturi, și așa mai departe. Știu mai puține lucruri despre cum se organizează muzeele și care sunt legislațiile în domeniu. Așa, ca chestie de bun simț, dacă aș avea niște obiecte valoroase date în mâna unor muzee din străinătate, chiar în Olanda care se laudă a fi o țară sigură. Știm cu toții că nu e. E și multă publicitate în jurul acestor țări. Ar trebui să avem acolo și un sistem de auto-gestiune, să ne uităm: este adevărat că tot ce scrie în contract privind paza este în regulă? Sunt convins că avem oameni care se pricep. Ce alte măsuri de pază ar trebui să luăm ca să fim siguri că nu ne fură aceste obiecte? Oricât de mare ar fi despăgubirea, nu pot înlocui piesele respective. Nu sunt fabricate acum 3 ani sau săptămâna trecută la nu știu ce firmă de bijutier din lume și mai dăm o comandă să o mai facem o dată. Nu se mai poate asta. Lăsând, la o parte, de ce au trimis obiectele originale și nu replici?”, a continuat specialistul Miron Mitrea.

„Nu contează e oraș mic, că e provincie…faptul că prezentăm istoria României în Europa, pentru că mult timp ne-au tratat într-un mod superficial europenii și acum le arătăm cum suntem. Care este scopul acestei expoziții? Să arătăm că acum 2000 de ani, în zona în care noi locuiam, era un popor care se numea dacic și acest popor avea o industrie, un meșteșug avansat în ceea ce privește aurul. Din moment ce se făceau bijuterii de o asemenea finețe, înseamnă că și cultural și economic poporul o ducea bine. Un popor puternic, dacii nu scriau și atunci nu avem alte moduri de a afla, decât ce au scris alții despre asta și obiectele găsite care erau făcute de ei.”, a încheiat Miron Mitrea, analist politic.

Contractul de 11 pagini, încheiat între România și autoritățile olandeze / Sursa foto – Realitatea PLUS