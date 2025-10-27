Realitatea PLUS are dovada că fostul general Dumitru Dumbravă urma să detoneze ancheta în care era cercetat alături de Florian Coldea. Mărturiile care l-ar fi băgat complet în corzi pe generalul Negru nu au mai apucat să fie facute publice pentru că Dumbravă a încetat din viață exact înainte de interviu.

”În cadrul acestui termen, au fost făcute de avocați niște solicitări pe care judecătoarea le-a acceptat… Solicitările sunt legate de intervenția în dosar. (…) Nu îmi e frică de nimeni și nimic”, a declarat Florian Coldea, luni, la ieșirea de la Curtea de Apel București.

La primul termen din procesul de corupție, Coldea s-a făcut că nu știe de interviul pe care defunctul său coleg de dosar urma să îl acorde postului Realitatea PLUS. Dumitru Dumbravă nu a mai apucat să facă dezvăluirile incendiare pentru că a murit la vârsta de 53 de ani, după o luptă cu o boală necruțătoare.

”Generalul Dumitru Dumbravă urma să acorde un interviu pentru Realitatea Plus, urma să am un interviu în premieră cu acesta legat de tot ceea ce știa, toate informațiile din acest dosar, dar și controversele care au existat în tot acest timp despre cariera sa și despre relația pe care a avut-o cu Florian Coldea”, a declarat jurnalista Alessia Păcuraru.

Dovadă stă ultima discuție dintre jurnalistul Realitatea PLUS, Alessia Păcuraru, și fostul general SRI în care se negociau detaliile interviului.

Mai mult, un martor care a vorbit pentru Realitatea PLUS sub protecția anonimatului, confirmă agitația sistemului, după ce s-a aflat de planul fostului general Dumitru Dumbravă.

”Am fost contactat de anumite persoane din instituții care au început să se intereseze că au înțeles despre…că eu am avut această discuție cu personajul respectiv și m-au întrebat ce părere am de Dumitru Dumbravă, ce părere am despre ce a apărut în presă legat de medicamentele care i-au fost oferite.

Pentru mine e foarte, foarte, interesant că imediat aceste personaje care știu clar că sunt dintr-un anumit cerc, m-au contactat pe mine să mă întrebe ce părere am despre Dumitru Dumbravă”, a declarat martorul, în exclusivitate la Realitatea PLUS.

Întrebat la cât timp după moartea generalului Dumbravă a fost contactat, bărbatul a spus: ”La două zile, după ce am avut discuția cu băiatul cu care am vândut medicamentele”.

”Erau interesați în special de interviul de la Realitatea PLUS, ce vorbea cu anumite personaje. Sunt personaje pe care eu le știu că au legătură cu Florian Coldea”, a mai spus acesta.

De-a lungul cercetării penale a procurorilor anticoruptie, generalul Florian Coldea a încercat de nenumărate ori să scape de acuzațiile din dosar și inducă răspunderea totală față de fostul său coleg din SRI, Dumitru Dumbravă.

