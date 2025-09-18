Doi români sunt acuzați în Italia că au pus viața unui om în pericol pentru doar 40 de euro. Totul a început într-un supermarket, unde unul dintre ei a încercat să păcălească o casieră schimbând bancnote, dar clienta și un bărbat aflat la coadă și-au dat seama de înșelătorie.

Italianul, în vârstă de 55 de ani, a încercat să-l oprească pe român, însă acesta a fugit în parcare, unde îl aștepta complicele său. Cei doi au pornit cu mașina, dar l-au lovit pe italian și l-au târât pe capotă circa 70 de metri.

Victima s-a prăbușit pe asfalt și s-a lovit grav la cap. Acum se află internată în spital, în stare critică, iar medicii i-au acordat șanse rezervate de supraviețuire.

Cei doi români au fost identificați rapid de polițiști, după ce unuia dintre ei i-a căzut în parcare permisul de conducere. Ancheta continuă, iar cei doi riscă acuzații extrem de grave.

