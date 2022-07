Analistul politic Dorin Iacob a comentat, joi seara, la Realitatea

„Au fost multe dosare în România, în spațiul public, în care patronatul dintr-o firmă…e mai greu să demonstrezi legătura lui cu actul de administrare. Sau, de multe ori, era de demonstrat că patronul impunea regulile, dar cel care executa făcea fapta, să spunem, din punct de vedere penal.

Suspiciunile din spațiul public, în legătură cu aceste anchete pe care le exprimă el astăzi în studio, sunt și ele firești, tot din experiența nefastă din cum au fost cotite alte dosare și ocrotite anumite persoane. Este o anchetă serioasă, iau ca anchetatorii sunt de bună-credință. Eu cunosc fenomenul Romprest, în adâncul lui, de trei luni de zile. De multe ori am fost pus în situații destul de jenante, ar fi trebui să fiu jenat de modul în care mi se adresau unele persoane în oraș, care îmi spuneau <<La Realitatea aveți o obsesie cu Romprest, din cauză că există un acționar comun>>. Și eu am spus în anumite împrejurări: <<Eu personal am niște convingeri, am văzut documente, știu informații și lucruri pe care le-am cântărit cu experiența mea>>.

Nu mai sunt un om care să facă anchete, nu am această calitate oficială, dar experiențele mele, și de viață, și de business, m-au făcut să înțeleg niște lucruri și atunci am spus: <<Nu am niciun fel de reținere să cred și să mă exprim public că lucrurile sunt în neregulă>>. Mai mult, am fost propus să ajung în Consiliul de Administrație acolo, calitate în care ma-am aplecat asupra informațiilor pe care le-am avut la dispoziție. Am intrat în contact cu oameni din anturajul Romprest,pentru că mie așa îmi place să fac. Am fost la ANAF, am discutat cu aeroportul. Cele două instituții s-au jucat cu focul. Oare putea fi prevenită această situație?”, a precizat Dorin Iacob, în emisiunea ”Culisele Statului Paralel”.

A început urmărirea penală în dosarul Romprest, împotriva conducerii companiei, Iar prejudiciul este unul uriaș, de aproape un miliard de lei. Vizați sunt Bogdan Adimi, Sorin Velicu și Cosmin Fodoroiu, iar acuzațiile se referă la înșelăciune, abuz în serviciu, evaziune fiscală și grup infracțional organizat. Iar suspect în dosar, spun surse apropiate anchetei, este și Andrei Dracea, unul dintre principalii acționari, cel care ar fi condus și grupul infracțional organizat. Potrivit surselor Realitatea Plus, directorul firmei, Bogdan Adimi, se pregătește să fugă din țară.