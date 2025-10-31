Guvernul are programată vineri a doua şedinţă extraordinară din această săptămână. Pe ordinea de zi se va afla un act normativ referitor la investiţiile în industria românească de apărare, document ce are în vedere şi programul SAFE, un instrument financiar european, conceput pentru a sprijini statele membre.

Ce alte teme figurează pe agenda executivului, ne spune Andrei Şerban: ”În şedinţa săptămânală de joi, guvernul a analizat în prima lectură proiectul ortonanţei de urgenţă privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii în domeniul securităţii naţionale, prin asigurarea unor condiţii optime dezvoltării de proiecte ale operatorilor economici din industria de apărare.

Acest act normativ are în vedere şi programul SAFE, care este un instrument financiar al Uniunii Europene, înfiinţat anul acesta cu scopul de a sprijini statele membre în dezvoltarea şi achiziţionarea de echipamente de apărare prin împrumuturi pe termen lung cu costuri reduse. România a solicitat împrumuturi pentru apărare şi pentru infrastructura rutieră. Comisea Europeană a anunţat o alocare provizorie de 16,68 de miliarde de euro pentru ţara noastră, una dintre cele mai mari sume din acest program.

Potrivit unor surse, pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare ar putea să fie şi o hotărâre care să detalieze organizarea alegerilor parţiale locale în data de 7 decembrie. Joi a fost adoptată o ordonanţă de urgenţă privind acest scrutin, care are loc pentru alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău, a primarului general al capitalei şi pentru primari din anumite localităţi. Vă reamintesc că ordonanţa aduce o noutate şi anume – Autoritatea Electorală Permanentă poate pune în practică un proiect pilot în cel puţin şase secţii de votare din municipiul Bucureşti, în vederea exercitării independente a dreptului de vot de către alegătorii cu dizabilităţi de vedere.”