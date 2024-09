Ministrul Mediului, Mircea Fechet, anunţă demararea programului Casa Verde 2024 pentru panouri fotovoltaice, cu un buget record. În cadrul programului, fiecare proiect va beneficia de un buget de 30.000 de lei, cu 10.000 de lei mai mult decât în ediţiile anterioare.

”Am ţinut foarte mult să avem un buget record în acest an şi pot spune că 2 miliarde, cât am alocat pentru Casa Verde panouri fotovoltaice 2024, este un buget pe care nu l-am mai avut până astăzi”, transmite ministrul Mediului în cadrul unei emisiuni la TVR.

”O altă noutate e legată de finanțarea stocării energiei, adică acei acumulatori pe care îi finanțăm. Am pus încă 10 mii de lei la fiecare proiect, adică am mărit finanțarea AFM-ului de la 20 de mii la 30 de mii și am păstrat cei 10 la sută cofinanțare din partea beneficiarului”, a explicat liberalul.



Fechet a trimis de vineri la Monitorul Oficial documentele privind Casa Verde Fotovoltaice 2024: ”Speranţa era că va fi publicat în aceeaşi zi şi atunci rămâneam în acel grafic care ar trebui să înceapă peste patru zile, pe data de 27 septembrie. Vom decala, cel mai probabil, toate aceste termene, în funcţie de ziua în care Monitorul Oficial al României va publica acest ghid.”

Dar a subliniat că nu e o problemă legată de momentul în care ghidul privind finanţarea programului este publicat în Monitorul Oficial.

Sursa: Realitatea Din PNL