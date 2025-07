Felix Baumgartner i-a făcut o ultimă declarație de dragoste iubitei lui, Mihaela Rădulescu, cu 24 de ore înainte să moară.

Cu aproximativ 24 de ore înainte să-și piardă viața în accidentul teribil, Felix Baumgartner îi făcea iubitei lui, Mihaela Rădulescu, o frumoasă declarație de iubire. Acesta postase un story pe Instagram, mai exact un filmuleț cu vedeta, iar pe fundal se auzeau versurile celebrei melodii „Perfect’, cântată de Ed Sheeran.

„Barefoot on the grass while listenin’ to our favourite song / When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath / But you heard it, „Darling, you look perfect tonight” (în trad.: „Desculți pe iarbă, ascultând melodia noastră preferată / Când ai spus că arăți dezastruos, am șoptit încet / Dar ai auzit: „Iubito, arăți perfect în seara asta’, e strofa postată de Felix Baumgartner în dreptul filmulețului cu Mihaela Rădulescu, la InstaStory.

Felix Baumgartner, renumit parașutist și BASE jumper, devenit celebru pentru sporturile extreme practicate, a murit joi la vârsta de 56 de ani. Ultimul său zbor cu parapanta i-a fost fatal. Acesta a murit într-un accident de parapantă la Porto Sant’Elpidio, pe coasta Adriaticii.

Baumgartner zbura cu o parapantă cu motor când a pierdut brusc controlul dispozitivului – din cauza unui disconfort brusc, după cum au confirmat pompierii chemați la fața locului.

Apoi a căzut într-o piscină a hotelului, potrivit echipelor de salvare. În timpul căderii, a lovit un angajat al hotelului, care a fost spitalizat cu răni la gât.

Baumgartner era în vacanță în Fermo, Italia. El însuși scrisese acest lucru pe Facebook în urmă cu cinci zile, postând o fotografie care îl înfățișează în zbor. „Salutări, sărbători în zbor din Fermo, Italia. Unde mergeți în vacanță anul acesta?”.

Sursa: Tabu.RO