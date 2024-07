CFR Cluj îşi începe aventura europeană joi seară de la ora 20.30, pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj. Elevii lui Dan Petrescu primesc vizita formaţiei Neman Grodno din Belarus în prima manşă a turului al doilea preliminar al Conference League.

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarant că Neman Grodno nu are nimic de pierdut şi a subliniat că dacă jucătorii săi nu vor da 100% pe teren meciul va fi foarte greu, scrie Agerpres.

„Neman Grodno este o echipă în plin campionat, a jucat 15 meciuri. Joacă un 4-4-2, sunt agresivi, au acelaşi antrenor de opt ani. Ca antrenor să stai opt ani înseamnă că ai valoare. Ei au şansa a doua, nu au nimic de pierdut şi dacă noi nu dăm 100% ne va fi foarte greu. Numai aşa avem o şansă să ne calificăm mai departe. Grodno a jucat cu Steaua, a fost 1-1 şi 0-0. Dar atunci era regula golului din deplasare şi s-a calificat Steaua. Deci va fi la fel, un meci foarte greu. Eu sunt conştient de dificultatea acestui meci, sper să reuşesc să transmit asta şi jucătorilor”, a spus Dan Petrescu.

Echipa de fotbal Universitatea Craiova întâlneşte formaţia slovenă NK Maribor, joi, de la ora 21:15, pe Stadionul Ljudski vrt din Maribor, într-o partidă contând pentru prima manşă a turului al doilea preliminar al Conference League.

Antrenorul oltenilor, Constantin Gâlcă, a declarat că Universitatea s-a deplasat în Slovenia pentru a câştiga.

„Tot timpul sunt îngândurat, mai ales acum pentru că acest meci cu Maribor este unul important pentru noi. Jucăm împotriva unei echipe cu experienţă europeană, care vrea să fie tot timpul protagonistă în meci. NK Maribor are jucători de calitate. Experienţa lor în cupele europene aduce un plus, trebuie să recunoaştem, dar noi venim cu dorinţă de a merge mai departe. Chiar dacă întâlnim o echipă cu jucători importanţi, noi am venit aici să câştigăm. Îmi doresc ca echipa mea să arate din ce în ce mai bine şi să trecem mai departe de această dublă. Ştiu că e o echipă dificilă, dar am încredere în jucătorii mei. Trebuie să fim motivaţi şi în afara terenului, dar cel mai important e să fim în teren. Acolo trebuie să fim „lei” şi să ne luăm „prada” la fiecare meci”, a spus Gâlcă.