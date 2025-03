Fostul selecționer al echipei naționale de fotbal a României, Edward Iordănescu, a declarat, miercuri seara, la premiera filmului documentar ‘Generația de suflet’, că nu regretă decizia de a-i părăsi pe ‘tricolori’ în vara anului trecut și că nu se uită niciodată în spate.

‘Nu am regretat decizia de a renunța la postul de selecționer. Ce am spus în film, spun și acum, a fost o decizie luată în timp. N-aș putea să spun motivul, a fost un cumul de factori și specifici, profesionali și personali, a fost o decizie pe care am analizat-o absolut probabil din toate unghiurile și reanalizat-o. N-a fost o decizie ușoară, poate împotrivă, dar mi-am asumat-o și nu o regret. În mod special pentru că datoria mea totală era față de grupul de jucători și am simțit că cel puțin în următoarea perioadă, următoarele luni, nu aș mai fi putut să ofer jucătorilor ce am oferit în doi ani și jumătate. Așadar, a fost o decizie asumată și nu mă mai uit niciodată în urmă. Mă uit în față și sper că echipa națională să continue să aibă succes’, a afirmat Iordănescu.

Întrebat dacă va mai antrena vreodată România, Iordănescu a spus că și în situația în care și-ar dori acest lucru nu s-ar întâmpla în perioada următoare: ‘Nu știu asta, doar Dumnezeu știe. Timpul poate să ne răspunde. Pentru mine echipa națională a fost și înainte ca eu să ajung selecționerul României, și pe parcurs și după, tot timpul, în sufletul meu. Eu așa am fost crescut, așa am fost educat, asta am simțit de mic în casa noastră. S-a vorbit tot timpul despre fotbal și despre echipa națională. Pentru noi România este sfântă, va fi mereu și tot timpul atunci când va veni vorba de echipa națională voi avea o sensibilitate în suflet, așa că nu știu. Probabil mi-aș dori, dar cu siguranță nu se va întâmpla în perioada imediat următoare’.

Iordănescu a afirmat totodată că are încredere în grupul creat la echipa națională că se poate califica la Cupa Mondială din 2026 din SUA, Canada și Mexic.

‘Am mare încredere în acest grup de jucători, în băieți, în nivelul pe care echipa națională l-a obținut, și sunt sigur că această echipă poate produce în continuare performanță. Este foarte important pentru fotbalul românesc să legăm performanțele și România după atât de mulți ani să fie din nou la mondial’, a spus fostul selecționer.

Referitor la filmul documentar realizat de FRF în care apare ca selecționer al României, tehnicianul a spus că a avut astfel ocazia să retrăiască momente din perioada Campionatului European de anul trecut.

‘Impulsul meu acum ar fi să spun că am retrăit Europeanul, dar cred că nu ar fi afirmația corectă, pentru că am realizat pe parcursul filmul că în multe momente eu nu le-am trăit. Nu știu, presiunea, dorința, miza, importanța, volumul foarte mare de muncă pe care l-am avut ne-au băgat așa într-o zonă de concentrare și ne-am dedicat total pentru ce aveam de făcut atunci, când multe evenimente nu le-am trăit și nu le-am simțit. Acum prima oară le-am constatat și eu și ce pot să spun? Au fost fabuloase și sunt momente unice care rămân în sufletul nostru pe viață’, a mai spus Edward Iordănescu.

Federația Română de Fotbal a anunțat la mijlocul lunii iulie a anului trecut încheierea colaborării cu selecționerul Edward Iordănescu, după ce prelungirea contractului nu a mai fost posibilă, cele două părți nereușind să ajungă la o înțelegere.

În mandatul lui Edward Iordănescu, echipa națională a înregistrat, în 28 de partide, 10 victorii, 10 rezultate de egalitate și 8 înfrângeri.

Federația Română de Fotbal a lansat, miercuri, la Cineplexx Băneasa, mini-seria ‘Generația de Suflet’, un documentar în trei episoade, care va fi disponibil în luna martie 2025 pe o platformă de streaming.

Regia filmului este semnată tot de Remus Achim, cineastul care a realizat și primul film dedicat echipei naționale: ‘În inima Naționalei: Din vestiar până în Germania’.

La avanpremieră au participat printre alții președintele FRF, Răzvan Burleanu, selecționerul echipei naționale, Mircea Lucescu, foștii selecționeri Edward Iordănescu și Anghel Iordănescu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, președinți de federații, foști fotbaliști și sportivi.

Filmul documentar ‘Generația de Suflet’ aduce în prim-plan componenții echipei naționale de fotbal a României și prezintă imagini inedite din cantonament, momente de tensiune și bucurie, dar și interviuri exclusive cu jucătorii, stafful tehnic și jurnaliștii care au fost prezenți alături de ei la EURO 2024 și în Liga Națiunilor. Fostul selecționer Edward Iordănescu și actualul selecționer Mircea Lucescu completează lista cu personaje care vorbesc despre parcursul acestei generații de jucători.

