Rapid București a învins-o pe Metaloglobus București cu scorul de 2-1 (2-1), vineri seara, în deplasare, la Clinceni, într-un meci din etapa a 7-a a Superligii de fotbal.

Rapid a deschis scorul prin Constantin Grameni (16), care a reluat la colțul scurt, după ce fundașul George Caramalău a respins greșit șutul lui Tobias Christensen. Echipa antrenată de Costel Gâlcă și-a dublat avantajul la scurt timp (21), prin bosniacul Elvir Koljic, din centrarea lui Christensen.

Nou-promovata a înscris în finalul primei reprize, prin Ely Fernandes (43), care a profitat de ezitarea portarului Franz Stolz la centrarea lui Andrei Sava.

În prima repriză, Rapid a mai avut o ocazie mare, dar portarul George Gavrilaș a respins în bară reluarea lui Koljic la centrarea lui Alexandru Dobre (4).

Metaloglobus a dominat repriza secundă, dar nu a avut decât o singură ocazie, prin Desley Ubbink, al cărui șut din colțul careului mare a fost respins de Stolz.

Rapid a avut două șanse de gol prin francezul Antoine Baroan (78, 85), dar prima oară a tras slab, iar a doua oară a fost imprecis.