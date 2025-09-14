George Simion a fost prezent la protestele masive din Marea Britanie! Liderul AUR a ținut un discurs în fața a sute de mii de patrioți la marșul dedicat libertății de exprimare.

Sâmbătă, George Simion a urcat pe scena Festivalului Libertății de Exprimare de la Londra, cel mai mare eveniment de acest fel organizat până acum în capitala Marii Britanii. În fața a sute de mii de oameni, liderul AUR a transmis un mesaj puternic despre apărarea democrației, a tradițiilor și a valorilor fundamentale.

Mesajul lui Simion către mulțimea adunată

„Suntem cu toții aici pentru a apăra libertatea și democrația. (…) În întreaga Europă, dictatura este impusă de Emmanuel Macron și Ursula von der Leyen. Trebuie să ne apărăm drepturile, patria, credința și familiile noastre, copiii noștri și viitorul civilizației noastre. Anul acesta am avut alegeri anulate în România. Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen și toți birocrații Uniunii Europene s-au amestecat în alegerile noastre și au anulat procesul electoral. De aceea sunt aici în semn de solidaritate cu marii patrioți britanici pentru a face Marea Britanie din nou măreață, pentru a face Europa din nou măreață. (…) Sunteți o națiune mare care trebuie să supraviețuiască și trebuie să vă apărați drepturile, viitorul copiilor voștri și viitorul democrației voastre, viitorul națiunii voastre”, a spus George Simion în fața mulțimii.

Invitat pe scena centrală alături de alte figuri publice

George Simion a fost unul dintre invitații principali ai evenimentului din centrul Londrei. Alături de el au urcat pe scenă lideri politici din alte țări, influenceri și artiști internaționali, toți participând la Festivalul Libertății de Exprimare, care a reunit sute de mii de oameni în capitala Marii Britanii.

Sursa: Realitatea din AUR