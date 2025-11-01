Liderul AUR, George Simion, a transmis sâmbătă un mesaj ferm după valul de atacuri la adresa formațiunii pe care o conduce. Acesta acuză presiuni politice și instituționale menite să slăbească mișcarea suveranistă și afirmă că AUR rămâne o forță capabilă să mobilizeze zeci de mii de oameni în lupta împotriva corupției și abuzului de putere.

„Am demonstrat că putem avea o organizație de zeci de mii de oameni care poate face față jafului și hoției la nivel național. Ne luptăm câteodată parte în parte, alteori ca David împotriva lui Goliat, cu cei care au vrut să-i vadă pe români în genunchi — dar nu în fața lui Dumnezeu, ci în fața unor stăpâni vremelnici din instituții europene”, a declarat Simion.

Liderul AUR l-a criticat și pe președintele Nicușor Dan, acuzându-l că ar fi încălcat Constituția prin declarațiile în care ar fi sugerat „folosirea tuturor mijloacelor” pentru a diminua susținerea AUR.

„L-am văzut recent pe Nicușor Dan încălcând Constituția, spunând că trebuie folosite toate mijloacele pentru ca AUR să scadă în sondaje. Suntem prea sus”, a mai spus George Simion, reiterând că formațiunea sa nu va renunța la lupta politică și morală împotriva abuzurilor.