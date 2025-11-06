Președintele AUR George Simion susține că declarațiile optimiste ale candidaților guvernării Bolojan nu reflectă situația reală a populației.

„Candidații guvernării Bolojan spun că mințim: că lucrurile sunt bune sau vor fi bune în Țară. Talpa Țării zice altceva!”, a transmis George Simion într-o postare pe Facebook.

Postarea este însoțită de o fotografie în care apare și Anca Alexandrescu, candidata independentă la Primăria Capitalei, susținut de mișcarea suveranistă, alături de bucureșteni. Fotografia este făcută în Piata Straduinței din sectorul 4 al Capitalei.

Anca Alexandrescu se află, joi dimineață, în sectorul 4 al Capitalei, unde stă de vorbă cu bucureștenii sufocați de problemele uriașe cu care se confruntă.

Jurnalista își continuă, astfel, seria de întâlniri directe cu cetățenii, dorind să afle „din stradă” care sunt principalele probleme ale bucureștenilor. Ea spune că doar prin dialog direct se pot găsi soluții reale pentru un oraș aflat „în pragul colapsului administrativ”.

Sursa: Realitatea din AUR