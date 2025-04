Vineri, 25 aprilie, a avut loc, la Salonic, în Grecia, cea de-a treia ediție a Make Europe Great Again (MEGA), un eveniment care a reunit lideri din Europa și restul lumii, cu toții uniți sub același scop: apărarea suveranității naționale, conservarea valorilor creștine și promovarea unui continent puternic și unit. În cadrul acestui eveniment, George Simion, liderul AUR, vicepreședinte al ECR, a subliniat importanța unității în fața provocărilor globale și a atacurilor asupra democrației și identității naționale.

„Vă mulțumesc tuturor! După cum știți, avem o lovitură de stat în curs în România. Am spus asta săptămâna trecută la Washington, iar adversarii noștri politici au spus că am atacat România și că am jignit poporul român. În opinia mea, am spus adevărul și nimic altceva decât adevărul. Din acest punct de vedere, anularea alegerilor într-o țară a Uniunii Europene, într-o țară civilizată, nu este acceptabilă. Așadar, voi continua astăzi să vorbesc în fața dumneavoastră despre atacul asupra democrației care are loc în România, despre posibilitatea ca alegerile prezidențiale să fie anulate din nou”, a spus George Simion.

În continuarea discursului său, George Simion a făcut un apel la unitate, subliniind că mișcarea MEGA este un răspuns natural împotriva globalismului și birocrației. Președintele AUR a subliniat importanța valorilor creștine și a apărării identității naționale în fața presiunilor externe și a adus în discuție riscurile la care este expusă democrația în România și în alte state europene, cum ar fi Polonia și Portugalia:

”Uniți suntem mișcarea MEGA. Uniți suntem puternici și suntem prima mișcare, prima mișcare populistă, cum s-ar spune, din Parlamentul European. Avem datoria să ne apărăm moștenirea creștină și să apărăm adevărul. Avem datoria să reconstruim zidurile Ierusalimului și să reconstruim și să facem din nou măreț continentul nostru.

Ne gândim că în luna mai și, de fapt, în aceeași zi, vom avea alegeri în trei țări importante ale UE. Pe 18 mai vom avea alegeri prezidențiale în România, în Polonia și alegeri parlamentare anticipate în Portugalia. De aceea, am dori să vă urăm mult succes și Dumnezeu să vă ajute, frați din Polonia și Portugalia.

Este foarte important de menționat că același experiment care a avut loc în decembrie în România să fie încă în desfășurare, pentru că ieri, un judecător de la o instanță importantă din România a decis să anuleze decizia Curții Constituționale de anulare a alegerilor, iar astăzi, doborând recordul mondial al tuturor instanțelor, al tuturor curților de justiție din România, au menținut și confirmat anularea alegerilor fără a prezenta nicio dovadă.

Acest lucru se poate întâmpla Poloniei. Acest lucru se poate întâmpla Portugaliei. Acest lucru s-a întâmplat deja în Franța, fără a i se oferi lui Marine LePen dreptul de a ataca verdictul „exemplar” de a nu putea candida la alegerile prezidențiale, iar motivul este că a fost prima în sondajele de opinie și că poporul francez nu îl dorea pe domnul Macron, actualul președinte globalist al Franței.

Așadar, mă întreb și vă întreb: de ce se amestecă domnul Macron în alegerile din România, în alegerile din Polonia, când nu are sprijinul propriului său popor?

Aceasta depășește orice noțiune de stat de drept despre care ni s-a tot vorbit nouă, românilor, maghiarilor și polonezilor în ultimii ani de către Uniunea Europeană. Oameni ca Verhofstadt sau Timmermans veneau la noi să ne vorbească despre statul de drept. Dar despre ce stat de drept poate fi vorba când se anulează alegeri și nici măcar Comisia Europeană nu menționează atacul asupra democrației care a avut loc în România?

Trebuie să călcăm pe urmele colegilor și fraților noștri americani. Ei susțin mișcarea noastră MEGA. Vom continua să avem conferințe lunare precum aceasta pe care o avem la Salonic și fie ca Dumnezeu să ne ajute să reconstruim zidurile Ierusalimului și să ne reconstruim identitatea, cultura și țara”.

Emmanouil Fragkos, europarlamentar grec, a explicat de ce MEGA nu este doar un slogan:

„Este o onoare și o plăcere pentru mine să susțin cel mai mare eveniment patriotic din toată Europa. Aș dori să vorbesc despre George, un bun prieten. George și, desigur, familia AUR, au purtat lupte uriașe pentru a face Europa mare din nou. „Make Europe Great Again” nu este doar un slogan. În opinia mea, este o promisiune pe care am făcut-o acum câțiva ani și care a devenit o mișcare care a ajuns în toată Europa. Pentru a reuși să facem Europa mare din nou, pentru a-l face pe George să fie ales în următoarele săptămâni, este foarte important să avem mari victorii în toată Europa.”

„Uniunea Europeană a fost fondată pe o promisiune nobilă: să aducă pace, stabilitate și prosperitate prin cooperare. Dar uitați-vă în jur astăzi. Mai există pace? Mai există stabilitate? Mai trăim în prosperitate? Trebuie să o demonstrăm acum. În 2011, economia UE era la același nivel cu cea a Statelor Unite. Astăzi, PIB-ul Americii este cu mai mult de 50% mai mare decât al nostru. Noi suntem în regres. Și nu este o întâmplare. Suntem încărcați cu ținte climatice nerealiste și sufocați de birocrație. Clasa noastră de mijloc își pierde viitorul”, a susținut Rob Roos.

Antonio Tânger Corrêa, europarlamentar portughez, a declarat că doar luptând uniți mișcarea MEGA poate învinge:

„Prietenul meu George, susținem inițiativa și te susținem pe tine. Pentru că nu văd nicio altă posibilitate pentru alegerile din România, cu excepția uneia. Tu să fii președintele României. Mă voi concentra pe două realități: prima realitate este că suntem unii pentru alții. Suntem unii pentru alții, totul. Pentru că, cu cât câștigăm mai mult, cu atât provocarea este mai mare. Trebuie să luptăm, trebuie să supraviețuim. Aceasta este prima mișcare. Și cum să supraviețuim? Luptând uniți!”

„Nu există o presiune reală din exterior asupra valorilor europene. Pericolul vine din interiorul nostru: din nepăsare, din compromisuri, din tăcerea noastră. Am lăsat regimuri corupte, cu resurse financiare imense, să influențeze ceea ce se întâmplă în țările noastre. Și acum nu mai este doar România sau Serbia, acum este toată Europa în pericol”, a susținut Marina Ragus, vicepreședinte al Adunării Naționale din Serbia.

Ryszard Czarnecki, fost viepreședinte al Parlamentului European, a spus, în cadrul discursului său, că mișcarea MEGA luptă pentru ca George Simion sp devină președintele României:

„Conservatorii, susținătorii valorilor heterosexuale, susținătorii moștenirii creștine, sau așa cum a spus președintele George Simion, legile creștine, apărătorii familiei normale, susținătorii Europei națiunilor sunt apărătorii libertății. Nu există o Europă reală fără libertate. Luptăm pentru ca George Simion să devină președinte al României!”

„UGL a fost și va rămâne alături de președintele George Simion și de cauza națională. Vom continua să luptăm alături de el, până la victoria finală, ceea ce ne dorim cu toată convingerea!”, a declarat Augusto Cocchioni, membru UGL.

Eduardo Bittar, coordonatorul Rumbo Libertad, din Venezuela, a susținut că amenințarea cu care ne confruntăm este motivul care ne adună și mai mult în această cauză:

„Salutări tuturor, dragi patrioți, apărători ai obiceiurilor și valorilor noastre. În primul rând, vreau să felicit și să mulțumesc celor care ne-au invitat la acest eveniment extraordinar. Mulțumesc, George Simion, viitorul președinte al României. Amenințarea cu care ne confruntăm este motivul care ne adună și mai mult în această cauză pe care o ducem pentru fiecare dintre țările noastre și cu dușmani comuni. Eliberarea noastră necesită o acțiune politică strategică și o utilizare legitimă a forței, nu răzbunare, ci justiție.”

Deputatul AUR, Cosmin Corendea, a spus, în cadrul discursului său, că valorile și principiile precum unificarea în jurul creștinismului și adevăratelor valori europene, ne adună în MEGA:

”Este foarte greu pentru mine să folosesc rețelele sociale sau inteligența artificială. Și, pentru prima dată, am făcut acest exercițiu foarte simplu: am întrebat inteligența artificială ce este MEGA. Și răspunsul pe care l-am primit nu a fost plăcut. A spus că nu este o mișcare unificată, ci mai degrabă reacții fragmentate în diverse state europene. Așa că mă întrebam de ce, dincolo de suspiciunea clară că progresul trebuie realizat, inteligența artificială nu consideră MEGA un proiect de unificare. Am descoperit patru diferențe și asemănări între MEGA și MAGA, proiectul susținut de președintele Trump. Diferența principală între cele două proiecte, în opinia mea, este puterea de a implementa, puterea de a implementa care este bazată pe „dacă stăm împărțiți, vom eșua”. Și aceasta este prima diferență, puterea guvernamentală. De ce președintele Trump are puterea ca act de guvernare, în timp ce în Europa avem lideri diferiți din partide diferite care încearcă să pună împreună această frumoasă noțiune de MEGA. Europa este împărțită și este clar că liderii unificatori, ca și dumneavoastră în sală sau ceilalți lideri, trebuie să lucreze mai mult împreună. Acesta este începutul. Probabil singurul instrument pe care MEGA îl are astăzi, valorile și principiile, unificarea în jurul creștinismului și adevăratelor valori europene, ne adună,aici ,astăzi.Este necesar să adunăm toți liderii europeni care împărtășesc aceleași valori și principii ca noi. Și sper că în următoarele două săptămâni, în Polonia, în România și în Portugalia, vom face primul pas puternic pentru a demonstra că inteligența artificială se înșeală. Noi suntem uniți!”

„Trebuie să recucerim Europa, o Europă care își respectă moștenirea creștină, granițele naționale și pune interesele cetățenilor săi deasupra agendelor globaliste. Acasă, în România, ne apropiem de alegerile prezidențiale din luna mai. Avem o șansă istorică să alegem un lider care să apere suveranitatea și valorile tradiționale ale țării noastre. George Simion reprezintă această speranță”, a susținut Cristina Dascălu, deputat AUR.

Adrian Axinia, europarlamentar AUR și liderul delegației române în cadrul ECR din Parlamentul European, a concluzionat:

”Doamnelor și domnilor, distinși invitați, în limba română avem o zicală: „Bate fierul cât e cald”. Noi, reprezentanții curentelor conservatoare și naționaliste, avem datoria să nu lăsăm torța aprinsă de victoria președintelui Donald Trump la alegerile din SUA să se stingă. Aceasta înseamnă continuarea procesului de restaurare a sănătății națiunii noastre. Pe de o parte, este un efort individual în fiecare țară, fiecare cu propriul său context specific. Pe de altă parte, este esențial să rămânem în contact și să ne coordonăm acțiunile. De aceea, cred că această a treia ediție a Conferinței Internaționale „Make Europe Great Again” a venit ca o confirmare că suntem capabili să rămânem uniți și că înțelegem importanța momentului. Pe 18 mai vor avea loc alegerile prezidențiale, turul al doilea în România și turul întâi în Polonia. Cred că a venit momentul ca a cincea și a șasea cea mai mare țară din Uniunea Europeană să aibă o conducere conservatoare. George Simion, din România, Karol Nawrocki, din Polonia și, alături de Italia, să creeze acea forță care ar putea duce la reforma Europei. Pentru că, în final, acesta este ceea ce ne dorim cu toții la nivel european: să ne întoarcem la valorile care, cândva, au făcut din Europa cel mai bun loc din lume pentru a trăi, pentru a crește o familie și pentru a construi o afacere. Dragi colegi și prieteni, am și o rugăminte pentru voi. Vă rog să fiți foarte atenți la ce se întâmplă în România și la ce se întâmplă în țările voastre. Alegerile au fost anulate. Candidatul aflat pe primul loc în sondaje a fost interzis să candideze. Jurnaliștii sunt cenzurați, conturile lor de social media fiind șterse. Oamenii, oamenii simpli, au fost interziși chiar și să declare online pe cine intenționează să voteze. Sunt amendați sau chiar se confruntă cu acuzații penale. Realitatea este că, cu sprijinul deplin al Bruxelles-ului și al mai multor capitale importante europene, se desfășoară în România un experiment foarte periculos. Democrația este falsificată. La fel ca în timpul pandemiei, vor să vadă cum reacționează oamenii când anumite drepturi și libertăți le sunt luate. Dacă rezultatul merge în direcția pe care o doresc, ar putea încerca să replice aceste scenarii și în țările voastre. Să rămânem uniți, să acționăm și să ne amintim că nu suntem singuri. Să facem Europa măreață din nou