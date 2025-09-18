Guvernul a adoptat mai multe memorandumuri privind proiectele din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt de la Palatul Victoria, a declarat că doar două ministere care gestionează fonduri prin PNRR nu au finalizat încă aceste documente.

Ea a subliniat că adoptarea memorandumurilor este prevăzută pentru săptămâna viitoare, astfel încât proiectele finanţate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă să aibă garanţia că vor fi finalizate până în august 2026.