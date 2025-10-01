La Palatul Victoria, guvernul se reunește de la ora 16:00 într-o ședință specială pentru adoptarea primei rectificări bugetare din acest an.

Proiectul asigură cheltuielile statului cu salariile, pensiile, alocațiile, serviciile sociale și medicale, menține proiecte de dezvoltare și investiții și garantează plata dobânzilor la împrumuturile externe.

Construită pe o țintă de deficit bugetar de 8,4% din PIB, rectificarea aduce tăieri, dar și suplimentări de fonduri la mai multe ministere și instituții publice.

Rectificarea bugetară nu este doar un exercițiu tehnic, ci un pas necesar – spune ministrul finanțelor, Alexandru Nazare – pentru a reda încredere și predictibilitate economiei românești, mai ales într-un moment în care provocările economice sunt reale și nu pot fi ignorate.

Ministrul precizează că, prin proiectul care în această după-amiază se va afla pe masa executivului, se va asigura funcționarea instituțiilor publice, iar cetățenii sunt protejați, garantându-li se plata pensiilor, alocațiilor, indemnizațiilor de sănătate și nefiind uitați nici românii vulnerabili.

De asemenea, prin acest proiect vor fi continuate și acele investiții în infrastructură, educație, sănătate și energie – investiții care se ridică la peste 150 de miliarde de lei. Tot despre responsabilitate în zona bugetară vorbește și premierul Ilie Bolojan, care spune această rectificare nu va fi lipsită de tensiuni și explică și de ce.

Ilie Bolojan: Suntem puternic presați de zona de investiții. Am supracontractat sume importante pe proiectele din fondurile europene. Practic, ne-am dublat sumele care ne-au fost alocate – în loc de puțin peste 20 de miliarde de euro grant și împrumut, contractele semnate au fost de aproximativ 40 de miliarde de euro, dacă le scădem pe cele care au fost denunțate.

Ținta de deficit asumată în proiect este de 8,4% din Produsul Intern Brut pentru acest an, iar cei mai mulți bani vor fi primiți de Ministerele Finanțelor, Muncii, Dezvoltării, Agriculturii, Energiei, Mediului, Economiei, Educației și Justiției; se vor lua însă bani de la Ministerele Investițiilor, Sănătății, Afacerilor Interne, dar și de la Secretariatul General al Guvernului.