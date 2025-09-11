Guvernul va suplimenta din Fondul de Rezervă aflat la dispoziţia sa bugetul Ministerului Sănătăţii, pentru asigurarea tratamentelor în străinătate pentru anumite categorii de bolnavi.

Guvernul vrea să aloce 20 de milioane de lei din Fondul de Rezervă pentru a suplimenta bugetul Ministerului Sănătății în vederea asigurării tratamentelor în străinătate pentru anumite categorii de bolnavi, tratamente care nu pot fi efectuate în România pentru pacienții cu afecțiuni grave și foarte grave.

Pe ordinea de zi se mai află și un alt act normativ care permite cumpărarea unui avion de ultimă generație în vederea eficientizării supravegherii frontierei externe și a gestionării eficiente a activităților personalului Poliției de Frontieră privind combaterea și prevenirea migrației legale, precum și a actelor de contrabandă.

Guvernul intenționează să adopte și un memorandum pentru organizarea la București, în data de 21 octombrie, a celei de-a doua reuniuni din acest an a Comitetului pentru Investiții al Fondului pentru Modernizare, administrat de Banca Europeană de Investiții în numele Comisiei Europene.

Această organizare este o recunoaștere clară a rolului activ și eficient pe care țara noastră îl joacă în direcționarea investițiilor europene spre proiecte energetice strategice.