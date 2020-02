Deputatul liberal de Mehedinți Virgil Popescu, care este și ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, a făcut public luni, 3 februarie, raportul de activitate aferent sesiunii parlamentare precedente.

”Astăzi începe o nouă sesiune parlamentară. Drept urmare, așa cum v-am obișnuit, pentru transparență, vă prezint raportul activității parlamentare și ministeriale din sesiunea parlamentară trecută. Activitatea politică și parlamentară din cadrul sesiuni parlamentare septembrie – decembrie 2019 a fost una intensă. Și această perioadă a venit cu noutăți în ceea ce mă privește. Am avut onoarea să primesc propunerea să fac parte din Guvernul Partidului Național Liberal pentru a ocupa funcția de ministru al Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Am acceptat această provocare care m-a onorat și responsabilizat. Însă activitatea de la minister se completează și cu activitatea de deputat liberal de Mehedinți, pentru că acum am înțeles pe deplin cât de mult contează o bună colaborare între Guvern și Parlament, pentru a putea adopta acele proiecte de lege care să ducă la dezvoltarea României. Deasemenea, în această perioadă activitatea politică a fost una intensă având în vedere că am avut campanie electorală pentru alegerile prezidențiale, iar candidatul PNL Klaus Iohannis, unul dintre cei mai buni președinți pe care îi are România, a obținut victoria. Ar mai fi multe de spus, dar vreau să vă dau asigurări că și anul 2020 va fi un an al faptelor, pentru că încrederea voastră mă motivează”, a transmis președintele PNL Mehedinți.

3 septembrie – În luna octombrie 2018 Guvernul a emis o Ordonanță de Urgență prin care Unitățile administrativ – teritoriale pot solicita, în cursul anului 2018, contractarea de împrumuturi pentru finanțarea unor cheltuieli curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece! În urma acestei OUG Consiliul Local al primăriei Drobeta Turnu Severin a adoptat luni, 22 octombrie 2018, proiectul de hotărâre prin care se vor împrumuta cu suma de 35.000.000 lei pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece 2018 – 2019, pe o perioadă de 20 de ani cu dobândă ROBOR plus 3 puncte procentuale pentru scadențe peste 20 de ani! În Comisia de Industrii și Servicii, pe ordinea de zi a fost PLx 300/2019 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență cu pricina. Am depus un amendament prin care am cerut ca rata dobânzii să fie mai mică cu 1 PUNCT PROCENTUAL pentru fiecare tranșă de timp, astfel încât primăria Drobeta Turnu Severin să plătească ROBOR plus 2%, în loc de ROBOR plus 3%, ceea ce ar fi însemnat o economie de aproximativ 7 milioane de lei, pe întreaga perioadă a creditului! Cu stupoare am constatat că doamna deputat PSD Alina Teiș, prezentă la ședință ca un înlocuitor al unui deputat PSD, A VOTAT ÎMPOTRIVĂ! Pot să înțeleg disciplina de partid, dar NU POT SĂ ÎNȚELEG CUM POȚI SĂ VOTEZI ÎMPOTRIVA CETĂȚENILOR CARE TE-AU ALES, ÎMPOTRIVA UNUI COLEG PRIMAR DIN PROPRIUL PARTID?

22 octombrie – Severinenii nu vor mai avea probleme cu încălzirea în această iarnă. Astăzi, prin vot unanim – 270 de voturi, a fost aprobată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantități de păcură necesară asigurării, pe perioada de iarnă a agentului termic pentru încălzirea populației

RAPORT DE ACTIVITATE VIRGIL POPESCU

ACTIVITATE LA MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

din municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți. După ce la Comisia de Industrii și Servicii am reușit să obțin votul pentru o serie de modificări importante, am făcut o solicitare de includere a acestui proiect pe ordinea de zi, din perioada 21 – 22 octombrie, ca să nu riscăm să rămânem fără păcură, acum în prag de iarnă.

30 decembrie – #PNL #GuvernPNL #MEEMA Fapte, nu doar vorbe – asta știu că vă doriți de la mine, de la Guvernul și partidul din care fac parte. Și pe acest deziderat îmi organizez agenda și activitatea zilnică.

Ce pot spune, pe scurt, despre realizările din 2019?

* Am corectat OUG 114, ordonanța care a produs distorsiuni majore pe piața energiei, afectând aproape toți actorii, dar în mod special consumatorii.

* Am asigurat plata facturilor restante pentru Start Up Nation – pe 23 decembrie erau depuse 1652 dosare de decont, din care 1179 au fost deja aprobate, restul fiind în clarificări privind cheltuielile solicitate la plată; pentru 983 beneficiari s-au efectuat vizite de certificare de către băncile partenere, restul fiind programate în perioada următoare; pentru 928 beneficiari au fost emise Acordurile de utilizare către banci, acestea urmând a procesa plățile prin agențiile unde au conturi deschise beneficiarii; 800 beneficiari au incasat deja Ajutorul Financiar Nerambursabil.

* La propunerea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Guvernul României a aprobat recent Hotărârea prin care se asigură veniturile lunare în completare pentru minerii disponibilizați din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. Prin proiectul de act normativ, se propune aprobarea sumei de 34 milioane lei din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2019 pentru plata venitului lunar în completare persoanelor disponibilizate de Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului S.A.

* Suntem pregătiți pentru perioada de iarnă, nu vor fi probleme.

* Pentru că tot vorbim de iarnă, la Severin am propus o soluție pentru rezolvarea problemei încălzirii care în prezent este în curs de implementare. Sunt optimist și sper că iarna viitoare această problemă va fi rezolvată.

Ar mai fi multe de spus, dar vreau să vă dau asigurări că și anul 2020 va fi un an al faptelor, pentru că încrederea voastră mă motivează.

7 decembrie – Am fost invitat la evenimentul prin care domnul Cristinel Pavel a fost numit prefect al județului Mehedinți, de ministrul Afacerilor Interne Marcel Vela. Îi doresc mult succes noului prefect în munca ce o are de făcut pentru Mehedinti. Sunt sigur că va face o treabă excelentă.