Ministrul Virgil Popescu: PSD a aruncat piața energiei în aer

Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri Virgil Popescu anunță din nou că nu sunt motive ca prețul facturilor să fie majorat și îi acuză pe cei de la PSD că lansează în spațiul public informații trunchiate pentru a panica populația.

”Politica NU AR TREBUI SĂ IMPLICE FAKE NEWS sau jumătăți de adevăr! Constat, stupefiat, că cei de la PSD lansează în spațiul public informații trunchiate pentru a panica populația. Lansez și eu o ”provocare”, cu tentă filosofică: Întrebarea este: Ce NU spune PSD despre OUG 114!?! PSD a aruncat piața energiei în aer, prin celebra OUG 114, pe care noi am încercat să o remediem, tocmai pentru ca populația să nu aibă de SUFERIT! Ce fac pesediștii ACUM? Încearcă să împiedice legea care modifică măsurile nocive din OUG 114, pentru a proteja anumite grupuri de interese! Și pentru a ascunde aceste mișcări subterane acuză PNL că va arunca aceste costuri pe spatele românilor. Repet, pentru că se pare că este nevoie, de asta: NU există motive ca prețul facturilor la gaze să fie majorat! Prin așa trâmbițata plafonare a prețului, făcută de PSD, în fapt au majorat costurile inclusiv pentru populație. Am observat că producătorii de gaz au spus că nu se justifică scumpiri, am observat şi reacţia unui operator de furnizare şi distribuţie care a spus că oferta a fost înţeleasă greşit şi că nu vor fi scumpiri, eu am spus că nu vor fi scumpiri la gaz de la 1 iulie. Eu cred că nu vom avea nicio scumpire de la 1 iulie la preţul gazelor naturale. Mă refer la factură. Nu cred că tarifele care sunt reglementate de distribuţie vor creşte, în condiţiile în care tariful de distribuţie nu a fost scăzut cu 2%, taxa de 2% a fost eliminată, să nu uităm. Nici la energie electrică nu văd motive ca să crească preţul”, a declarat ministrul mehedințean.